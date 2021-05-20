В ЕС оценили действия США в ситуации с «Северным потоком — 2»
- РИА Новости
«Мы приняли к сведению тот факт, что США решили отдать предпочтение дипломатии в отношениях с европейскими партнёрами, а не санкциям в качестве реакции на свои озабоченности по данному проекту», — сказал он РИА Новости.
По словам Стано, данный шаг американской стороны соответствуют обязательству администрации Байдена «восстановить отношения США с Европой».
Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».