В ЕС оценили действия США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано прокомментировал решение США отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток — 2», и её руководства.

«Мы приняли к сведению тот факт, что США решили отдать предпочтение дипломатии в отношениях с европейскими партнёрами, а не санкциям в качестве реакции на свои озабоченности по данному проекту», — сказал он РИА Новости.

По словам Стано, данный шаг американской стороны соответствуют обязательству администрации Байдена «восстановить отношения США с Европой».

Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».