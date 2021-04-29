100 дней с демократом: как прошли первые месяцы президентства Джо Байдена

100 дней назад, 20 января, Джо Байден вступил в должность президента США. Этот период стал традиционным рубежом, по которому в США определяется успешность нового главы государства. За это время Байден успел продлить СНВ-III и поссориться с Россией, отменить указы Трампа, а также признать геноцид армян, что вызвало недовольство Турции. Кроме того, Байден пообещал вложить в инфраструктуру США $2 трлн и победить системный расизм. RT обсудил самые заметные события первых месяцев президентства демократа с экспертами и политологами.

29 апреля исполняется 100 дней с момента вступления Джо Байдена в должность президента США. За это время он подписал больше указов, чем любой другой президент страны со времён Франклина Рузвельта. Байден успел продлить договор СНВ-III и поссориться с Россией, признать геноцид армян, отменить указы Трампа и многое другое.

Продление СНВ-III

Вскоре после вступления Байдена в должность главы государства Вашингтон продлил действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.

Этот документ — последнее действующее соглашение между США и Россией о контроле над стратегическим оружием, в том числе ядерным. В 2019 году США под руководством Трампа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а в 2020-м — из Договора по открытому небу.

Владимир Путин тогда отметил, что Москва приветствует выполнение администрацией Байдена своих предвыборных обещаний.

Антироссийский демарш

Однако в марте российско-американские отношения ухудшились после резкого заявления Байдена в адрес Владимира Путина. Тогда президент США в ходе интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Глава Белого дома также заявил, что российский лидер «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы 2020 года в США.

Несмотря на это, 13 апреля по инициативе американской стороны президенты провели телефонный разговор и обсудили состояние отношений между странами. Как сообщили в Кремле, глава Белого дома предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне.

Джо Байден и Владимир Путин

© REUTERS/Alexander Natruskin

Однако уже 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули 32 физических и юридических лица и шесть технологических компаний, а также российский суверенный долг. Среди оснований для введения рестрикций указывались якобы враждебная активность России в киберсфере, «вмешательство» в выборы в США и других иностранных государствах. Также США выслали из Вашингтона десять российских дипломатов.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворила десять американских дипломатов, приняла меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и ужесточила правила перемещения американских дипломатов по территории РФ.

Также по теме «Поток» разногласий: как США планируют выстраивать партнёрские отношения с Европой при Байдене Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на разногласия относительно проекта «Северный поток — 2», Америка и Германия...

Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, механизм конфронтации с Москвой был запущен ещё Бараком Обамой, и теперь новый президент — демократ просто продолжает эту политику.

«Его отношение к России вряд ли изменится, потому что таково в принципе отношение американского истеблишмента. В нынешней ситуации, пока Владимир Путин занимает пост президента, изменений никаких не будет. Россию будут давить санкциями, и они будут ужесточаться», — отметил политолог.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв подчеркнул в беседе с RT, что внешнеполитический курс администрации Байдена призван продемонстрировать возвращение Америки на мировую арену на позиции, которые якобы были утрачены при Трампе. Однако при новом президенте Вашингтон посылает противоречивые сигналы, добавил политолог.

«Это мы видим в отношении российского курса, потому что, с одной стороны, заявляется желание сотрудничать, продлеваются договорённости, которые были по стратегическому оружию, а с другой — США не считают себя связанными соглашениями, оскорбляют напрямую политическое руководство России, объявляют санкции, причём говорят, что ответные ограничения они не принимают», — отметил Юрий Рогулёв.

Ядерная сделка с Ираном

В начале апреля Вашингтон присоединился к переговорам в Вене по возрождению ядерной сделки с Ираном (СВПД), из которой США в одностороннем порядке вывел Трамп в 2018 году.

Байден ещё во время своей предвыборной кампании заявлял о намерении вернуться к этому соглашению, которое было заключено во времена президентства Обамы в 2015 году при участии Великобритании, Франции, Германии, России и Китая.

Также по теме «У Вашингтона нет альтернативного соглашения»: могут ли переговоры в Вене привести к возрождению ядерной сделки с Ираном Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном подошли к стадии, на которой стороны могут...

Для этого Вашингтону придётся снять с Тегерана санкции, введённые Трампом. Однако Байден заявил, что не будет их отменять, пока иранская сторона не вернётся к соблюдению условий СВПД, в частности не прекратит программу по обогащению урана. Впрочем, впоследствии представители США отмечали, что Вашингтон всё же готов снять какую-то часть рестрикций.

В свою очередь, Иран отказывается участвовать в прямых переговорах с США, пока санкции не будут отменены. Несмотря на это, в Вене начался переговорный процесс, на котором посредниками между сторонами выступают остальные участники сделки.

По словам Юрия Рогулёва, ни одна из сторон пока не согласна на серьёзные уступки или компромисс.

«Как мы видим, без отмены санкций, которые были введены США после отмены сделки, Иран вряд ли согласится в неё вернуться. Тегеран требует безоговорочно отменить все санкции. При этом США не готовы сразу отменять все ограничительные меры», — отметил эксперт.

Давление на Европу

Администрация Байдена продолжила политику своего предшественника по активному противодействию строительству газопровода «Северный поток — 2».

Так, в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат выступать за отказ от «Северного потока — 2», несмотря на то что он находится на финальной стадии строительства. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что Байден считает газопровод «плохой сделкой для Европы», которая также угрожает Украине, Польше и другим странам.

Однако с позицией США не согласны в Германии: правительство Ангелы Меркель выступает за завершение строительства газопровода и против односторонних экстратерриториальных санкций со стороны Вашингтона.

Строительство «Северного потока — 2»

© REUTERS/Hannibal Hanschke

Во время своего визита в Европу в конце марта Блинкен заявил, что ему и главе МИД Германии Хайко Маасу не удалось снять разногласия по вопросу строительства газопровода. Он предупредил своего визави об угрозе новых санкций в отношении задействованных в проекте компаний.

Пока что Байдену не удаётся сформировать последовательную внешнюю политику в отношении европейских союзников, считает Юрий Рогулёв.

«Ясности в отношении американской внешней политики нет, неопределённость сохраняется. Объявив о своём возвращении к прежней политике поддержки союзников, администрация Байдена тут же выдвигает обвинения в отношении «Северного потока — 2» и говорит о мерах, которые должны предотвратить его завершение», — отметил эксперт.

Признание геноцида армян и отношения с Турцией

Неожиданным шагом со стороны администрации Джо Байдена стало признание геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Этнические чистки в Османской империи, в ходе которых в конце XIX — первой четверти ХХ века, по оценкам историков, погибли более 1,5 млн армян, признают геноцидом многие страны мира, включая ряд западных государств, а также Россию. В сентябре 2001 года Владимир Путин первым из руководителей советской и постсоветской России посетил мемориал жертвам геноцида армян в Ереване, возложил цветы и почтил память погибших.

Также по теме «Поток» разногласий: как США планируют выстраивать партнёрские отношения с Европой при Байдене Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на разногласия относительно проекта «Северный поток — 2», Америка и Германия...

Позицию РФ Путин подтвердил в 2015 году — в 100-летнюю годовщину геноцида, заявив, что эти события были восприняты в России «как собственное горе».

Турция признаёт факт массовой гибели армян в последние годы существования Османской империи, но выступает против того, чтобы считать эти события организованным геноцидом.

Вопрос геноцида армян неоднократно поднимался в США, однако до Байдена он не был официально признан на уровне главы государства. Это решение приветствовали в Армении и ожидаемо раскритиковали в Турции и дружественном ей Азербайджане.

Эксперты отмечают, что такой шаг не пойдёт на пользу отношениям США и Турции, которые и до этого были непростыми.

Наследие Трампа

Байден начал свой срок с отмены указов Трампа. Среди них оказалось и решение о выводе США из Парижского соглашения по климату.

Указ об отмене этого шага Байден подписал вскоре после переезда в Белый дом. В рамках Парижского соглашения США взяли на себя обязательства к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26—28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Камала Харрис и Джо Байден

globallookpress.com

© White House

Также Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инициированный Трампом летом 2020 года.

Кроме того, 46-й президент США отменил целый ряд других указов своего предшественника. Так, он убрал запрет на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран, остановил строительство стены на границе с Мексикой и отозвал разрешение на строительство части трубопровода Keystone XL, который идёт из Канады в США.

Инвестиции в страну

Покончив с наследием Трампа, Байден начал проводить в жизнь свою внутриполитическую повестку. Одним из самых заметных её пунктов стал план по развитию инфраструктуры на $2 трлн.

Для финансирования этой программы Байден хочет увеличить налоги для корпораций с 21 до 28%, а также налог на зарубежные прибыли компаний.

План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

Против плана Байдена выступают республиканцы.

Расплачиваться за грандиозный план Байдена будут простые американцы, считает профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«За эти $2 трлн, которые собираются вложить, придётся платить американскому рабочему классу, который голосовал за Трампа. Это, естественно, повлечёт за собой увеличение налогового бремени на рабочий класс и на фермеров... Вопросов к этому плану очень много, и это, безусловно, отразится на том, как электорат проголосует на промежуточных выборах в конгресс в следующем году», — отметил политолог.

Байден против расизма

Конец президентства Трампа был ознаменован массовыми протестами против полицейского произвола, которые прокатились по всем городам США и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с силовиками.

Причиной послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания полицией. В сети была опубликована видеозапись, на которой видно, как полицейский Дерек Шовин прижал Флойда коленом к земле, сильно надавив на шею.

Протест против убийства Джорджа Флойда

© REUTERS/Caitlin Ochs

20 апреля Шовин был признан виновным в убийстве Флойда. После приговора Байден призвал вплотную заняться борьбой с «систематическим расизмом и расовым неравенством», которые, по его словам, присутствуют в сфере охраны правопорядка и в американской системе уголовного правосудия.

46-й президент США позвонил семье погибшего Флойда и пообещал, что власти США продолжат работу над реформированием полиции.

Борьба с пандемией

От Трампа демократ унаследовал не только волнения и протесты на расовой почве, но и чрезвычайную ситуацию из-за распространения в США коронавируса COVID-19. В феврале Байден продлил введённый из-за пандемии режим ЧС, действующий в США с марта прошлого года.

Также по теме «Администрация США выбрала конфронтационный тон»: как развивается американо-китайский диалог при Байдене Очные переговоры между КНР и США на уровне глав МИД начались с обмена критическими высказываниями и взаимных обвинений в нарушении...

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), общее число заболевших в стране за весь период пандемии составило около 32 млн человек, умерших — 570 тыс.

При этом действия Джо Байдена по борьбе с пандемией внутри страны расцениваются как успешные. Так, в марте телеканал NBC со ссылкой на CDC сообщил, что Байден достиг цели, которую он поставил на свои первые 100 дней в качестве президента: количество сделанных прививок от коронавируса достигло 100 млн, а в запасе оставалось ещё 42 дня.

Позднее в ходе своей первой пресс-конференции в Белом доме демократ заявил, что удвоил цель по вакцинации, установив порог в 200 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней своего президентства. Судя по данным ВОЗ, и этой цели удалось достичь.

Первая пресс-конференция

Ещё во время предвыборной кампании 2019—2020 годов в американских СМИ не раз поднимался вопрос преклонного возраста Байдена. В ноябре 2020 года ему исполнилось 78 лет. Журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на большое количество оговорок и ошибок, которые допускал Байден. Это, по их мнению, свидетельствовало о наличии у него нарушений когнитивных функций, связанных с возрастом.

СМИ также обращали внимание на то, что Джо Байден провёл первую полноформатную пресс-конференцию с момента вступления в должность лишь 25 марта. Таким образом, он стал первым за 100 лет главой государства, который отложил полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

При этом сама пресс-конференция не смогла развеять сомнения насчёт состояния здоровья 46-го президента. Демократ ответил на вопросы всего десяти журналистов, причём многие актуальные темы остались без внимания. Байден сбивался в ответах и пользовался целым набором шпаргалок, которые он даже продемонстрировал собравшимся.

Александр Домрин считает, что многочисленные оговорки (в частности, он назвал Камалу Харрис президентом) Байдена, его падения на трапе самолёта и прочие сигналы говорят о том, что он вряд ли сможет полностью отработать даже один президентский срок.

«Думаю, что срок он не завершит. Даже в ходе избирательной кампании демократы предполагали, что Байден не сможет закончить свой президентский срок из-за возраста. Поэтому ему была назначена сменщица — во всех отношениях удобная цветная женщина в лице вице-президента Камалы Харрис», — подчеркнул политолог.

Падающие рейтинги

К 100-дневному рубежу президентства Байдена рейтинг одобрения его деятельности оказался неожиданно низким. Согласно результатам социологического опроса газеты The Washington Post и ABC News, только 52% американцев однозначно или в некоторой степени одобряют действия Байдена в первые 100 дней его руководства страной.

СМИ отмечают, что такой показатель является одним из самых низких в истории для только что занявшего пост главы государства. Ниже этот показатель был только у Дональда Трампа (42%) и Джеральда Форда (48%).

Джо Байден

globallookpress.com

© Sarah Silbiger

Падающие рейтинги 46-го президента США говорят о том, что американцы не видят в нём самостоятельную фигуру, отмечает Александр Домрин.

«Американцы прекрасно понимают, что это кукла истеблишмента, а не самостоятельный политик, здраво оценивающий ситуацию. В своё время таким же «чучелом» была Хиллари Клинтон, но тогда её не удалось протолкнуть в Белый дом. Теперь же Демпартии США удалось реализовать свой план», — отметил эксперт.

Андрей Сидоров, в свою очередь, отметил, что с пришествием Байдена в Белый дом ситуация в США не улучшилась.

«Джо Байден не смог взять под контроль те протесты, которые демократы запустили и поддерживали. Демпартия США рассчитывала, что произойдёт определённая стабилизация в очень напряжённой социальной ситуации, но этого тоже не происходит. В экономике никаких существенных улучшений нет. Консервативный электорат недоволен тем, что Байден поддерживает различные меньшинства и, как они считают, разрушает основы американской жизни. Байден теряет свой электорат и не приобретает новый. Если он сейчас попытается провести налоговую реформу, то настроит против себя крупный бизнес, если увеличит для него налоги. Это приведёт к потере той поддержки, которую демократы получали на прошлых выборах. Ничего нового он предложить пока не смог», — заключил эксперт.