«Поток» разногласий: как США планируют выстраивать партнёрские отношения с Европой при Байдене
- Президент США Джо Байден
- Reuters
- © Leah Millis
Противоречия между США и ФРГ по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» не скажутся на двустороннем сотрудничестве, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам визита в Брюссель.
«Прежде всего здесь важно то, что Германия — один из ближайших наших союзников и партнёров в мире, и тот факт, что у нас есть разногласия по «Северному потоку — 2» — реальные разногласия — не влияет и не повлияет в будущем на наши отношения и партнёрство в целом», — заявил Блинкен в интервью Euronews.
В то же время он не преминул в очередной раз раскритиковать российский проект газопровода.
«При этом мы ясно дали понять, президент Байден ясно дал понять, что считает «Северный поток — 2» плохой идеей и плохой сделкой для Европы, для нас и для альянса. Он подрывает базовые принципы ЕС в сфере энергетической безопасности и энергетической независимости, а также представляет проблему для Украины, Польши и других стран, которые нам небезразличны», — сказал Блинкен.
По словам американского дипломата, он уже представил эту точку зрения своему коллеге — главе МИД ФРГ Хайко Маасу, и отметил, что в США существуют законы, которые требуют введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Энтони Блинкена, он хотел удостовериться в том, что партнёры Вашингтона понимают его позицию по этому вопросу.
Ранее после встречи с Маасом на полях встречи глав МИД стран НАТО, Блинкен сообщил, что им не удалось снять разногласия по вопросу строительства газопровода и он предупредил своего визави об угрозе санкций в отношении немецких компаний.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен
- Reuters
- © Frederic J. Brown
Европейский вектор
В свою очередь, президент США Джо Байден по видеосвязи обратился к участникам саммита Европейского совета и заявил, что Вашингтон стремится взаимодействовать с Европой.
«Он дал понять, что сильный Евросоюз отвечает интересам США, а также отметил наши общие демократические ценности и крупнейшее в мире торговое и инвестиционное партнёрство», — отмечается в сообщении на сайте Белого дома.
Также Байден призвал европейцев совместно работать по вопросу России и Китая.
«Он призвал к тесному сотрудничеству в сфере решения общих проблем, включая... укрепление наших экономических связей и обеспечение того, чтобы правила игры задавали демократии, а не автократии. Президент также выразил желание работать вместе по вопросам, представляющим общий интерес во внешнеполитической сфере, в числе которых Россия и Китай», — подчёркивается в сообщении.
Напомним, что в феврале прошла специальная сессия Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой Байден обвинил российские власти в том, что они якобы стремятся разрушить трансатлантическое сотрудничество.
«Путин стремится ослабить европейский проект и альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку Кремлю гораздо проще запугивать отдельные государства и угрожать им, чем вести переговоры с сильным и тесно сплочённым трансатлантическим сообществом», — заявил Байден.
По мнению экспертов, 46-й президент США пытается зарекомендовать себя как влиятельного политика, способного объединить не только США, но и весь Запад.
«Несомненно, он будет заявлять, что свободному западному демократическому миру якобы угрожают реваншистские, ревизионистские державы наподобие России и Китая, соответственно, с ними необходимо бороться. Вся эта деятельность будет осуществляться якобы во имя евроатлантической солидарности, а на самом деле — для лоббирования интересов США», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Газовое противостояние
Напомним, США при поддержке Польши и Украины активно пытаются помешать реализации «Северного потока — 2». Этот энергетический проект представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.
При этом с позицией США по СП — 2 не согласны в Германии — правительство Ангелы Меркель выступает за завершение строительства газопровода и против односторонних экстратерриториальных санкций со стороны Вашингтона.
Экспертное сообщество, а также российские официальные лица неоднократно указывали, что США, используя методы недобросовестной конкуренции, таким образом пытаются пролоббировать поставки американского сжиженного газа, который гораздо дороже российского, на европейский рынок.
- Береговые объекты газопровода «Северный поток — 2» в городе Любмин в Германии
- РИА Новости
- © Екатерина Соловьева
Для этого конгресс за последние несколько лет принял ряд законодательных инициатив, которые предусматривали односторонние санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Однако, несмотря на активное противодействие со стороны Соединённых Штатов, реализация проекта близка к успешному завершению. Так, на фоне новых заявлений госсекретаря США о позиции Вашингтона по СП — 2, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что строительство газопровода будет завершено в этом году.
«Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — отметил Зубков.
По словам председателя совета директоров российской газовой монополии, сейчас степень готовности газопровода превышает 90%. Виктор Зубков также добавил, что завершение проекта пока не предполагает пересмотра существующих контрактов с Украиной.
Комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил, что «Северный поток — 2» давно перестал быть исключительно коммерческим проектом.
«Байден при любом удобном случае использует тему трубопровода, чтобы продемонстрировать свою значимость в этом процессе, Европа — чтобы показать свою самостоятельность в экономических вопросах», — говорит Сидоров.
Что же касается сотрудничества с Евросоюзом, о котором постоянно говорят в США, то оно, как утверждает Сидоров, предполагает в первую очередь, что Брюссель без отклонений должен следовать в фарватере Вашингтона.
«Проводя подобную политику в отношении ЕС, американская администрация пытается сделать так, чтобы те доказали своё партнёрское отношение, свернув «Северный поток — 2», — пояснил политолог.
Он напомнил, что схожая ситуация в трансатлантических отношениях наблюдалась в 1990-х годах, когда конгресс принял закон Хелмса-Бёртона, предусматривающий санкции против иностранных компаний, торгующих с Гаваной. Тогда Европа смогла отстоять свою позицию, отметил эксперт. Теперь Белый дом через призму отношения к российскому газопроводу «испытывает европейцев на прочность», чтобы в дальнейшем использовать их для давления на своих геополитических противников, считает Сидоров.
«Если сейчас Европа пойдёт на поводу у администрации Байдена, уступит ей, то последуют дальнейшие шаги уже в отношении Китая, который стал главным торговым партнёром ЕС. К тому же, это продемонстрирует, что Германия фактически не обладает суверенитетом, не может защитить коммерческие интересы своих компаний», — рассуждает политолог.
Байден постоянно подчёркивает, что для восстановления отношений с европейскими партнёрами необходима евроатлантическая солидарность, однако при этом он намерен добиться доминирования США в этих отношениях, считает Сидоров.
«Можно ожидать, что при администрации Байдена США будут диктовать свои условия Европе», — заключил эксперт.
- Европейские противоречия: что стоит за словами главы дипломатии ЕС о невозможности остановить «Северный поток — 2»
- «Вопрос в том, когда»: что стоит за словами главы МИД Германии о завершении строительства «Северного потока — 2»
- Обещал не превращать президентство в «третий срок Обамы»: что может измениться с приходом Байдена в Белый дом
- «Всё равно удаётся приближаться к финалу»: в Кремле назвали санкции против «Северного потока — 2» рейдерской атакой
- «Неотложная проблема»: какую политику в отношении России собирается проводить администрация Джо Байдена