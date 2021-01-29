Советник Байдена прокомментировал продление ДСНВ

Продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это лишь начало серьёзных переговоров с Россией, отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Нам также очень нужно решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами», — приводит РИА Новости слова Салливана.

Он заявил, что продление договора — это «лишь начало истории».

К тому же советник Байдена добавил, что между двумя странами должны быть проведены «серьёзные, основательные переговоры» по всему спектру ядерных вызовов.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет.