Советник Байдена прокомментировал продление ДСНВ
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«Нам также очень нужно решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами», — приводит РИА Новости слова Салливана.
Он заявил, что продление договора — это «лишь начало истории».
К тому же советник Байдена добавил, что между двумя странами должны быть проведены «серьёзные, основательные переговоры» по всему спектру ядерных вызовов.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет.