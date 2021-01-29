Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет

Короткая ссылка
RT
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Президент подписал федеральный закон «О ратификации соглашения о продлении договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении

Ранее Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали внесённое Путиным соглашение о продлении договора до 2026 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить