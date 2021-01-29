Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Президент подписал федеральный закон «О ратификации соглашения о продлении договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.

Ранее Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали внесённое Путиным соглашение о продлении договора до 2026 года.