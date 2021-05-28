Зеленский намерен поговорить с Байденом до его встречи с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с лидером США Джо Байденом перед его встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

«Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов этих контактов», — сказал замглавы украинского МИД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24». 

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что видит риски для Украины в связи с возможной встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, сейчас есть «большой риск», что США могут отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2». Он заявил, что этот вопрос касается энергетической безопасности Украины и Европы.

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