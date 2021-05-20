Зеленский высказался о возможной встрече Путина и Байдена

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что видит риски для Украины в связи с возможной встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Что касается вероятной встречи президентов США и России, какие риски я вижу: во-первых, я считаю, что такая встреча нужна, это им решать, но тем не менее», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Зеленского, Байден знает его позицию (её обсуждали с госсекретарём США) о том, «что украинские вопросы будут обговаривать в том пространстве и в той повестке, которую будут согласовывать» с властями Украины.

«Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать, не обращая внимания на наши договорённости, уверен, что такие риски есть», — сказал он.

По его словам, сейчас есть «большой риск», что США могут отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Он заявил, что этот вопрос касается энергетической безопасности Украины и Европы.

«Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет личный проигрыш президента Байдена», — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.