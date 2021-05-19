В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Байдена
- РИА Новости
«Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения встречи с президентом России и США.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты ожидают, что встреча Байдена и Путина пройдёт в предстоящие недели.
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что если договорённость о переговорах будет достигнута, то мероприятие может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».