В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения встречи с президентом России и США.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты ожидают, что встреча Байдена и Путина пройдёт в предстоящие недели.

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что если договорённость о переговорах будет достигнута, то мероприятие может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».