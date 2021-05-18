США рассчитывают на встречу Байдена и Путина в предстоящие недели

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Соединённые Штаты ожидают, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пройдёт в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.
США рассчитывают на встречу Байдена и Путина в предстоящие недели
  • Reuters

«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдёт в предстоящие недели», — сказал глава Госдепа на пресс-конференции в Рейкьявике с исландским коллегой Гудлаугуром Тором Тордарсоном.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться официального сообщения по поводу возможного саммита, а не «гадать на кофейной гуще».

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что если договорённость о переговорах будет достигнута, то мероприятие может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».

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