Песков призвал «не гадать на кофейной гуще» о встрече Путина и Байдена

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Окончательной договорённости по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков призвал «не гадать на кофейной гуще» о встрече Путина и Байдена
  • Reuters

«Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита в Швейцарии.

Представитель Кремля призвал дождаться официального сообщения по теме.

Ранее, как передавало РИА Новости, замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что если договорённость о переговорах будет достигнута, то это может быть одна из «европейских дипломатических столиц».

При этом, по данным источников агентства, саммит может состояться в Женеве.


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