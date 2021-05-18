Песков призвал «не гадать на кофейной гуще» о встрече Путина и Байдена

Окончательной договорённости по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита в Швейцарии.

Представитель Кремля призвал дождаться официального сообщения по теме.

Ранее, как передавало РИА Новости, замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что если договорённость о переговорах будет достигнута, то это может быть одна из «европейских дипломатических столиц».

При этом, по данным источников агентства, саммит может состояться в Женеве.





