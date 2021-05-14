«Видимость достижений»: как Украина пытается убедить Запад присоединиться к «Крымской платформе»

Словакия готова принять участие в учредительном саммите украинского проекта «Крымская платформа», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ранее Владимир Зеленский также предложил руководству Румынии присоединиться к этой инициативе. Кроме того, о поддержке платформы говорили в Вашингтоне. Однако в целом желание участвовать в проекте изъявили лишь порядка десяти стран. При этом эксперты отмечают, что даже эти государства дали своё согласие, потому что формат не предполагает принятия каких-либо существенных решений. Аналитики уверены, что «Крымская платформа» превратится в дискуссионную площадку, которая позволит Киеву создать видимость достижений во внешней политике.

Словакия примет участие в учредительном саммите украинского проекта «Крымская платформа» в августе. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком в Братиславе.

«Я также хочу поблагодарить отдельно Словакию и президента Словакии Зузану Чапутову за подтверждение участия в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в августе этого года в Киеве», — приводят украинские СМИ заявление Кулебы.

Дипломат также поблагодарил словацкую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также — санкционной политики против России.

Напомним, Кулеба 12—13 мая находится с рабочим визитом в Словацкой Республике, где принимает участие в заседании глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.

Платформа украинской мечты

Отметим, накануне Владимир Зеленский во время телефонного разговора с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в очередной раз пригласил официальный Бухарест принять участие в саммите «Крымской платформы».

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, Зеленский поделился с Йоханнисом «информацией о продолжающейся милитаризации временно оккупированного украинского Крыма» и обратил внимание на якобы «постоянное ухудшение гуманитарной ситуации на полуострове».

«Он лично пригласил президента Румынии в Киев принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Словакии Иван Корчок

© Reuters / Global Look Press

Аналогичное предложение Киев делал румынской стороне ещё в сентябре 2020 года во время визита Дмитрия Кулебы в эту страну.

Напомним, о планах киевских властей создать формат «Крымская платформа» стало известно в июне прошлого года. Тогда глава МИД республики заявил, что Украина намерена обсуждать с партнёрами то, как должна выглядеть «платформа по деоккупации Крыма».

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Осенью во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «Крымская платформа» объединит мероприятия разных уровней. Как заявила замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, самым высоким из них по статусу должен стать саммит лидеров стран-участниц формата.

«Под этот уровень мы будем подтягивать различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Это будет экосистема мероприятий в течение года, и это должны быть системные вещи», — сказала тогда украинский дипломат.

Изначально мероприятие планировалось провести 26 февраля 2021 года, в учреждённый Зеленским День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Однако впоследствии саммит перенесли на 23 августа, приурочив его таким образом ко Дню независимости Украины.

В феврале президент Украины подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» Крыма. В частности, кабмину была поручена организация и запуск «Крымской платформы».

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

Как написал впоследствии украинский лидер в своём Twitter, Киев «объединяет мир» на базе «Крымской платформы», чтобы «вернуть Украине украинское».

Впрочем, на текущий момент к проекту присоединилось не так много стран, как рассчитывал Киев. В начале апреля занимавшая пост пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель рассказала, что формат поддержали порядка десяти государств.

«Создание «Крымской платформы» уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие государства — их уже больше десятка. И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие о том, что они будут участвовать в этом формате переговоров», — заявила она в интервью телеканалу «Дом».

«Политическое бессилие»

То, что некоторые страны приняли предложение Киева по участию в «Крымской платформе», эксперты объясняют поверхностностью самого формата.

«Почему бы правительствам не принимать это предложение, если они ничем не рискуют при этом? Ведь участие в платформе имеет исключительно экспертное, а вовсе не политическое значение», — отметил в комментарии RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он прогнозирует, что лоббируемая Киевом «Крымская платформа» по своей сути станет дискуссионной площадкой, где будут обсуждаться беспокоящие официальный Киев проблемы.

«На саммите участники могут проанализировать сложившуюся ситуацию, после чего будут приняты какие-то предложения. Но никакого политического контента платформа иметь не будет», — пояснил Мухин.

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РИА Новости

© Валерий Мельников

Эту точку зрения разделяет и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Формат не имеет обязывающей силы. Его суть сведётся просто к тому, что лидеры каких-то стран побывают в Киеве к удовольствию украинской стороны. Зеленский заявит свою позицию, получит словесную поддержку, но никаких новых подходов разработано всё равно не будет», — сказал Ищенко в беседе с RT.

При этом США поддержали инициативу Украины одними из первых — Вашингтон согласился сотрудничать с Киевом по «Крымской платформе» еще в октябре 2020 года.

Администрация Джо Байдена продолжила этот курс — 11 мая и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер во время конференции «Украина в Вашингтоне» заверил Киев в полной поддержке «Крымской платформы».

Как заявил в январе заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, на предстоящем в августе саммите необходимо принять конкретные решения по «деоккупации» Крымского полуострова.

«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно — скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму», — заявил он.

Впрочем, аналитики сомневаются, что такие ожидания Киева от саммита оправдаются.

«Украинское руководство пытается придать этому саммиту политическое значение, но это обман, фейк, попытка введения в заблуждение мировой общественности. По сути, эту инициативу можно назвать признанием политического бессилия со стороны Киева, поскольку никаких реальных мер он инициировать не может», — считает Алексей Мухин.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

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Аналогичного мнения придерживается и Ростислав Ищенко. С его точки зрения, МИД Украины в своё время инициировал «Крымскую платформу» в основном для демонстрации собственной активности.

«Учитывая, что Киев так и не смог добиться каких-то реальных результатов в вопросе своего территориального спора, сейчас Украина пытается создать хотя бы видимость достижений. Через «Крымскую платформу» Зеленский стремится продемонстрировать, что его позицию всерьёз поддерживает международное сообщество», — подытожил эксперт.