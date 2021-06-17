«Макет с завышенными характеристиками»: сможет ли Киев разработать тяжёлый беспилотник
- Скриншот с видеопрезентации украинского БПЛА ACE One
- © Мілітарний / YouTube
На выставке «Оружие и безопасность», которая в эти дни проходит в Киеве, представлен макет тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника ACE One. Сообщается, что над проектом сейчас работают 25 инженеров. Головным разработчиком является частная украинская компания Air Combat Evolution.
Как утверждает главный конструктор и руководитель проекта, бывший глава компании «Антонов» Александр Лось, аппарат якобы не имеет аналогов в мире в своём классе. По его словам, ACE One выполнен на основе стелс-технологий, обеспечивающих малую заметность машины на радиолокационных радарах.
«Мы разработали новый, современный боевой дрон ACE One. Таких беспилотников ни на Украине, ни в мире ещё не было… ACE One незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяясь в воздухе. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников», — цитирует Лося агентство Интерфакс-Украина.
Заявленная масса ACE One составляет 7,5 т, длина — 11 м, ширина — 8,5 м, боевая нагрузка — до 1 т, расчётная скорость — 1000 км/ч, максимальная высота полёта — 13,7 км. Отмечается, что дрон сможет применять управляемое оружие для поражения сухопутных и воздушных целей.
«В своём классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение весом до 1 т, ACE One является номером один. Он разработан на основе новейших технологий «стелс». Благодаря этому, а также форме плоского крыла беспилотник фактически невидим для радаров, его сложно вычислить», — утверждает Лось.
Разработка ACE One осуществляется в кооперации с несколькими украинскими организациями. В частности, силовая установка создаётся предприятиями «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич», а за изготовление планера отвечает ООО «Гидробест». Разработчик надеется, что в проект БПЛА удастся привлечь инвестиции Индии, Израиля, стран Северной Америки и Европы.
«Против российских беспилотников»
Как утверждает головной разработчик, ACE One сможет выполнять большое количество задач на театре военных действий: проводить разведку, сбивать другие летательные аппараты, совершать диверсии на территории противника, подавлять вражеские системы противовоздушной обороны, участвовать в штурмовых операциях.
Один из основателей Air Combat Evolution, экс-глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что тяжёлый разведывательно-ударный дрон необходим ВСУ для противостояния России.
«Нам необходимо иметь систему обороны против российских беспилотников-разведчиков. Быстрый и мощный беспилотник ACE One с системой стелс-технологий является идеальной защитой от вражеских беспилотников. Если у Украины будет несколько роев ACE One на вооружении, это очень повысит всю обороноспособность страны», — сказал журналистам Усов.
- Презентация проекта ACE One в Киеве
- © ACE
Между тем, как заявил источник RT в Минобороны Украины, Air Combat Evolution и другие предприятия оборонной отрасли Украины не могут похвастаться наличием научно-технологического фундамента для создания беспилотника с анонсированными тактико-техническими характеристиками.
«В нынешних условиях армии необходим беспилотник наподобие ACE One, но реальных шансов на реализацию этого проекта мало из-за отсутствия высококвалифицированных специалистов и инвестиций. Посетителям выставки показали впечатляющий макет. Однако проект беспилотника пока очень сырой. Видимо, разработчики надеются с помощью масштабного пиара привлечь финансирование», — сказал собеседник RT.
Как отмечает источник RT в ВСУ, авиационная отрасль Украины пребывает в полуразрушенном состоянии. Более того, за минувшие 30 лет деградировала система технического образования и подготовки кадров на производстве.
«Компании пытаются что-то создать для усиления военного потенциала страны, но зачастую эти попытки ни к чему не приводят. Армия по-прежнему лишена эффективных БПЛА. Украина находится в ситуации, когда может рассчитывать только на поставку экспортных изделий», — пояснил он.
Источник RT в партии «Слуга народа» также заявил об отсутствии на Украине инжиниринговых центров, способных разработать дрон большой продолжительности полёта, а также вооружение к нему.
«Из презентации этого беспилотника сделали какую-то клоунаду. Всем здравомыслящим людям понятно, что такой проект — фантастика для современной украинской промышленности. Одно дело — реальные разработки в этой области, которые есть в других странах, совсем другое — демонстрация макета с заоблачными характеристиками. Всё это может стать лишь поводом для насмешек», — подчеркнул представитель «Слуги народа».
«Результат будет нулевым»
В настоящее время на вооружении армии и силовых ведомств Украины находятся беспилотники преимущественно лёгкого класса как иностранного, так и собственного производства.
В частности, в подразделениях ВСУ, СБУ, Национальной гвардии и Погранслужбы Украины эксплуатируется линейка украинских разведывательных БПЛА «Аист-100», PD-1 и PD-2, «Фурия», «Валькирия», а также американские дроны RQ-11B Raven.
Радиус действия этих аппаратов ограничивается несколькими десятками километров. Они предназначены для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.
- Макет беспилотника ACE One
- © ACE
На линии соприкосновения в Донбассе ВСУ используют малоразмерные ударные дроны, изготовленные на основе широко распространённых на рынке коммерческих квадрокоптеров DJI. Такие БПЛА применяются для сброса на позиции ополчения модифицированных боеприпасов ВОГ-17 или кумулятивных гранат РКГ-3. Правда, боевой радиус переделанного аппарата невелик (3—4 км).
Опрошенные RT эксперты убеждены, что украинские инженеры из Air Combat Evolution переоценивают свой потенциал. По мнению специалистов, создание БПЛА тяжёлого класса — очень сложная инженерная задача, которая под силу только технологически развитым государствам.
Наиболее показательным свидетельством отсутствия у Украины компетенций в сфере БПЛА аналитики назвали покупку Киевом турецких разведывательно-ударных аппаратов Bayraktar TB2 взлётной массой 650 кг. Украинские власти не скрывают, что рассчитывают в перспективе наладить выпуск этих дронов на своей территории.
В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что ведущие военные державы, включая Россию, лишь недавно получили БПЛА массой около и более тонны.
«Мне кажется, украинские разработчики либо лукавят, либо не очень понимают, что беспилотник, особенно тяжёлого класса, — это не планер на радиоуправлении, который способен сбросить бомбу или ракету. Это сложнейший комплекс, требующий интеграции и синхронной работы массы далеко не всегда имеющихся под рукой технических решений. В любом случае сегодня мы видим только макет и красивую компьютерную графику», — пояснил Михайлов.
Эксперт обратил внимание на необходимость создания Украиной огромного количества новых бортовых систем: радиолокационной станции, средств навигации, связи и управления. Единственный способ решения данной задачи в текущей ситуации Михайлов видит в налаживании тесного сотрудничества с Израилем и западными странами.
«Создать с нуля аппарат с такими большими массогабаритными характеристиками практически невозможно. Без привлечения израильских, американских или европейских инженеров проект (ACE One. — RT) не реализовать. Для этого, помимо политического разрешения со стороны «друзей», Киеву потребуется аккумулировать значительные финансовые средства. Изыскать их будет очень непросто», — рассуждает Михайлов.
Аналогичной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, Киеву придётся пользоваться продуктами интеллектуального труда западных инженеров и закупать множество дорогостоящих иностранных комплектующих.
«Однако я очень сомневаюсь, что с Украиной вступит в кооперацию какой-либо носитель компетенций в области беспилотных систем. Западу неинтересен подобный формат военно-технического сотрудничества с Киевом», — сказал Коротченко.
При этом, как считает эксперт, современная Украина не располагает достаточными внутренними ресурсами, чтобы поставить на крыло дрон тяжёлого класса.
«От чертежа, макета до практической реализации проекта беспилотника могут пройти десятилетия. К тому же Украина давно потеряла компетенции в области авиастроения, точной механики, управляемого ракетного оружия. Можно долго рассуждать и предаваться мечтаниям, но для Украины этот проект абсолютно нереализуем. Результат будет нулевым», — подытожил Коротченко.
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