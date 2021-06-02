«Всё это будет направлено украинским войскам»: Минобороны обвинило НАТО в поставках оружия Киеву под прикрытием учений

В Минобороны России заявили, что НАТО под прикрытием совместных учений Sea Breeze планирует поставить на Украину оружие и боеприпасы. По данным ведомства, в дальнейшем это вооружение будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным в Донбассе. В ведомстве подчеркнули, что будут внимательно отслеживать ход проведения учений и при необходимости реагировать в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Эксперты отмечают, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы поддерживать конфликт на востоке Украины «в определённой точке кипения».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО под прикрытием грядущих учений Sea Breeze 2021 намерено в очередной раз поставить на Украину современное оружие и боеприпасы, которые затем будут переправлены для ведения боевых действий в Донбассе.

По словам высокопоставленного военного, манёвры пройдут с 28 июня по 10 июля на фоне «непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах». Основными участниками учений будут Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Турция, Греция и Латвия; в них будет задействовано порядка 4 тыс. человек, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиатехники и более ста автомобилей и бронемашин.

«По сценарию учения коалиционная группировка войск будет задействована в стабилизации «кризисной ситуации», вызванной деятельностью неких «незаконных для Украины» вооружённых формирований, которым власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку», — заявил представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что, несмотря на морской статус учений, «истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря». По его словам, на территории Украины будет отрабатываться взаимодействие спецназа разных стран при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолётов, в том числе в ночное время.

«Именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — заявил генерал-майор.

Он подчеркнул, что Минобороны будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения Sea Breeze и при необходимости «реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации».

Комментируя это заявление, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT отметил, что США выгодно способствовать поддержанию нестабильной обстановки на Украине.

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«Америка использует Украину как страну, которая является постоянным раздражителем на границе с Россией, и они будут систематически подпитывать её вооружением, боеприпасами и материально-техническими средствами», — пояснил он.

Депутат выразил мнение, что если бы у Украины не было такой поддержки со стороны США, ситуация в стране давно была бы урегулирована за столом переговоров: «Но заокеанские хозяева не разрешают им это делать».

Схожее мнение высказал политолог и экономист Александр Дудчак, также отметивший, что Вашингтону выгодно поддержание конфликта в Донбассе «в определённой точке кипения».

«Они могут регулировать степени напряжённости в регионе, интенсивность боевых действий. Здесь есть и политическая составляющая, и прагматичная, экономическая. НАТО рассматривает Украину как ценный полигон и для ведения антироссийской деятельности. Так что эта комплексная задача решается странами НАТО, использующими Украину в своих целях», — пояснил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения НАТО Defender Europe, отмечала, что в 2021 году на территории Украины запланировано семь совместных учений со странами Североатлантического альянса, что не способствует внутриукраинскому урегулированию.

«Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Чёрного моря», — подчеркнула Захарова.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу в середине апреля констатировал, что ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, «имеющих явную антироссийскую направленность».

Главное здание Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

РИА Новости

© Владимир Баранов

При этом в апреле 2021-го западные политики, дипломаты и СМИ активно обсуждали нахождение у российско-украинской границы подразделений Вооружённых сил РФ, которые принимали участие в проходивших там запланированных учениях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда подчёркивал: «Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надёжной безопасности нашей страны».

В свою очередь, Мария Захарова отмечала, что Украина и ряд западных стран развязали агрессивную информационную кампанию в адрес России, и напомнила, что на этом фоне Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения, а также нарушает режим прекращения огня.

«Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины», — сказала дипломат.

Как сообщил 2 июня представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, только в мае украинские силовики 111 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов за месяц погибли 13 человек — два мирных жителя и 11 военнослужащих, ещё 21 военный получил ранения.