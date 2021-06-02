Минобороны России будет следить за ходом учений Sea Breeze

Минобороны России будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breeze, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Минобороны России при необходимости будет «реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации».

Он отметил, что, по имеющимся данным, в учении будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Также Конашенков заявил, что НАТО намерено поставить на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала учения НАТО.