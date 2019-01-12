Турецкие БПЛА будут поставляться на Украину с вооружением

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 будут поставляться Киеву в полном боекомплекте.

«Bayraktar TB2 — договор подписан, скоро будут поставки. Ударный БПЛА, который мы покупаем в полном комплекте, с вооружением. Это шесть планеров, это сотни ракет, это станции управления, это обучение персонала и... это подготовка совместного производства части комплексов на территории Украины», — написал Бирюков в Facebook.

Он отметил, что это «смертоносная птица, которая может висеть в воздухе сутки на высоте 8 км».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.