Турецкие БПЛА будут поставляться на Украину с вооружением

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Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 будут поставляться Киеву в полном боекомплекте.
Турецкие БПЛА будут поставляться на Украину с вооружением
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«Bayraktar TB2 — договор подписан, скоро будут поставки. Ударный БПЛА, который мы покупаем в полном комплекте, с вооружением. Это шесть планеров, это сотни ракет, это станции управления, это обучение персонала и... это подготовка совместного производства части комплексов на территории Украины», — написал Бирюков в Facebook.

Он отметил, что это «смертоносная птица, которая может висеть в воздухе сутки на высоте 8 км».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.

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