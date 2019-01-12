Порошенко заявил о подписании контракта на закупку у Турции ударных беспилотников

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Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Порошенко заявил о подписании контракта на закупку у Турции ударных беспилотников
  • Reuters

«Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, имеющие высокотехнологичные характеристики, могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что расширение военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией «полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление стратегического партнёрства и усиление координации взаимодействия на международной арене.

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