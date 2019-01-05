Порошенко и Эрдоган обсудили стратегическое партнёрство
- Reuters
«Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнёрства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли», — сообщает пресс-служба Порошенко.
Также отмечается, что оба лидера отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий 5—6 января посетят с визитом Турцию для получения томоса об автокефалии украинской церкви.