Порошенко посетит Турцию 5—6 января
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Рады.
«5—6 января 2019 года председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую Республику», — указано в сообщении.
По данным пресс-службы, 5 января Порошенко и Парубий планируют встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и с константинопольским патриархом Варфоломеем.
Отмечается, что 6 января Порошенко и спикер Рады примут участие в церемонии вручения томоса об автокефалии украинской церкви.
Ранее СМИ сообщили о планах Киева передать Варфоломею более десяти храмов.