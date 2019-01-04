Порошенко посетит Турцию 5—6 января

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Президент Украины Пётр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий 5—6 января посетят с визитом Турцию для получения томоса об автокефалии украинской церкви.
Порошенко посетит Турцию 5—6 января
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Рады.

«5—6 января 2019 года председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую Республику», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, 5 января Порошенко и Парубий планируют встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и с константинопольским патриархом Варфоломеем.

Отмечается, что 6 января Порошенко и спикер Рады примут участие в церемонии вручения томоса об автокефалии украинской церкви.

Ранее СМИ сообщили о планах Киева передать Варфоломею более десяти храмов.

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