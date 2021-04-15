«Таких перспектив нет»: в России отреагировали на слова посла Украины в ФРГ о возможности возврата ядерного статуса

Украина находится в катастрофической ситуации из-за якобы намерений России «стереть её с лица земли». Такое мнение высказал украинский посол в Германии Андрей Мельник. По его словам, Киеву стоит задуматься о возвращении ядерного статуса, если НАТО не примет государство в свои ряды. В Госдуме заявили, что перспектив по предоставлению Украине ядерного оружия нет. Политологи также указали, что у Киева нет необходимой ядерной инфраструктуры и средств на её создание.

Заявления украинских официальных лиц о возможности получения ядерного статуса бесперспективны. Об этом заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Таким образом он прокомментировал слова посла Украины в ФРГ о том, что для гарантии собственной защиты Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не получит членство в НАТО.

«Я думаю, что никаких перспектив восстановить ядерный статус у Украины нет, поскольку технология ядерных вооружений принадлежала Советскому Союзу и, соответственно, Российской Федерации. Это очередные пугалки со стороны киевского режима и для Европы, и для нас», — сказал Морозов.

Парламентарий с сожалением констатировал, что Киев, вместо того чтобы садиться за стол переговоров и находить пути решения гражданского противостояния в собственной стране с помощью взаимоприемлемых подходов, пытается продолжить путь на эскалацию напряжённости.

«Я думаю, что подобные подходы должны быть осуждены мировым сообществом, в том числе странами — членами НАТО», — пояснил парламентарий.

Как заметил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, страдающий крайней ненавистью к России украинский посол отметился «сумасбродным заявлением».

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«Оружие ему необходимо не для защиты от России, а для нападения на Россию. Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, так как от её националистических властей ожидать можно всё что угодно», — приводит слова сенатора РИА Новости.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Киеву следует задуматься о возвращении ядерного статуса, если НАТО не предоставит стране членство в альянсе.

«Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем сделать Европу сильнее, либо у нас есть только один вариант — вооружиться и, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как ещё мы можем гарантировать свою защиту?» — сказал он.

Он также обратился к странам Запада во главе с США, попросив не только выражений солидарности, но и современных систем вооружений. По его мнению, Украина находится на грани катастрофы, поскольку Россия якобы хочет «стереть страну с лица земли».

Вдобавок дипломат опубликовал в Twitter пост аналогичного содержания. В своём твите Мельник призвал Германию немедленно предоставить Украины современное вооружение, а также принять страну в НАТО, чтобы избежать «новой агрессии» со стороны РФ.

Как считает военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет каких-либо оснований для создания ядерного оружия, что понимают как в Европе, так и в США.

«Украина — страна легенд и мифов. Ни одна нормальная страна никогда не позволит им иметь ядерное оружие из-за их непредсказуемости. Такие заявления — шантаж мировой общественности. Да, на Украине есть урановые рудники, на которых можно добывать урановую руду, но от урановой руды до атомной бомбы — дистанция в несколько десятилетий и миллиарды долларов, которые нужны для создания заводов по обогащению урана, я уж не говорю про остальные задачи, которые необходимо решать для разработки ядерного оружия», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов указал, что заявление украинского посла не будет воспринято всерьёз представителями Запада.

«Конечно, всерьёз это никто рассматривать не будет. Рисковать появлением «обезьяны с атомной гранатой» точно никто не будет», — сказал он в эфире радио Sputnik.

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Напомним, что 5 декабря 1994 года лидеры Украины, России, Великобритании и США подписали Будапештский меморандум. Документ предусматривает гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия и присоединение страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом договор так и не был ратифицирован ни одной из подписавших его стран.

После событий 2014 года, когда начался военный конфликт в Донбассе, а Крым воссоединился с Россией, на Украине неоднократно звучали высказывания о необходимости вернуть стране статус ядерной державы.

Так, в 2017 году занимавший на тот момент пост президента Украины Пётр Порошенко заявил, что Будапештский меморандум не выполняется.

«Вы не можете забыть, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд», — сказал он в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия».

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Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в эпоху президентства Порошенко назвал исторической ошибкой отказ Киева от ядерного оружия. На необходимость исправить эту ситуацию также указывал Олег Ляшко, бывший лидером Радикальной партии Украины. При этом бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук констатировал, что Киев имеет все возможности для создания не только атомных бомб, но и ядерных боеголовок для ракет.

В 2019 году украинец Олег Сенцов, который был осуждён в России за подготовку теракта, выступая перед членами Европарламента, предложил вернуть Украине «бомбу», то есть статус ядерной державы.

В 2020-м замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, если бы она была в распоряжении Украины.

В феврале 2021 года действующий президент Украины Владимир Зеленский признал, что ядерное оружие — это плохо. Однако, по его мнению, его наличие позволило бы Киеву разговаривать «на равных» не только с Москвой, но и с остальным миром.