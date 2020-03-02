В Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу.

Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление было сделано в связи с тем, что он предполагает, что Россия окажет противодействие новому каналу, который будет вещать на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы не исключаем, что будут применены средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — сказал он.

В декабре 2018 года экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил в эфире канала «Обозреватель», что у Украины есть возможность разрабатывать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.

В мае этого года военный эксперт Института евро-атлантического сотрудничества Игорь Козий предложил установить на границе с Россией «ядерно-минные заграждения».

В ноябре же украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна разрабатывать ракеты средней дальности, способные нанести удар по российским атомным электростанциям.