«Удобный плацдарм»: как Великобритания наращивает оборонное партнёрство с Украиной

Украина и Великобритания подписали меморандум о партнёрстве в сфере военного судостроения. Договорённости предусматривают совместное проектирование и строительство кораблей, а также возведение военно-морских баз. Эксперты отмечают, что Лондон давно проявляет интерес к Украине и наращивает сотрудничество с Киевом в оборонной сфере. По мнению аналитиков, Соединённое Королевство готовит таким образом для себя плацдарм для распространения влияния в регионе. Эксперты считают, что при нынешнем состоянии флота Украине не нужны новые военные базы — они будут использоваться странами НАТО.

Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в сфере военного судостроения. Соответствующий меморандум о проекте морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины подписали 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender замминистра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин. Об этом сообщило Минобороны Украины.

По информации ведомства, речь идёт о совместном проектировании и строительстве военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также о возведении на Украине двух военно-морских баз при поддержке Соединённого Королевства.

Как сообщают со ссылкой на Александра Миронюка украинские СМИ, Лондон и Киев планируют построить восемь ракетных катеров по британскому проекту. Кроме того, ВМС Украины могут получить два современных минных тральщика, корабли будут построены при участии украинских предприятий.

Уточняется, что работы профинансирует британская сторона. Кроме того, Киев надеется привлечь британских специалистов к работам по достройке корвета «Владимир Великий». Закрепить договорённости подписанием первого контракта стороны рассчитывают в августе 2021 года.

Ракетный эсминец Королевского военно-морского флота HMS Defender

© REUTERS/Yoruk Isik

«Заявка на долгосрочную стратегию»

Напомним, Великобритания и Украина в последнее время активно наращивают партнёрство в оборонной сфере.

Так, в апреле 2021 года стороны договорились расширить учебно-тренировочную операцию Orbital. Решение было принято во время визита главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Соединённое Королевство. Как сообщили тогда украинские военные, соглашение «создаёт дополнительные возможности для развития Вооружённых сил Украины».

Напомним, операция стартовала в начале 2015 года. Речь идёт об обучении украинских военных, а также о поставках Украине нелетального вооружения.

В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум о расширении сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах. В рамках партнёрства было предусмотрено привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд на реализацию совместных оборонных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, октябрь 2020 года

Reuters

© Aaron Chown

Выступая в том же месяце перед Верховной радой, президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте строительства на Украине двух новых баз ВМС «для защиты Черноморского региона».

Комментируя эту новость, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проанализировать слова украинского лидера на предмет потенциальной угрозы для стабильности Черноморского региона.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Интерфакс-Украина заявлял, что одну базу необходимо возвести на Азовском море, а вторую — на Чёрном. При этом чиновник отверг предположения о том, что базы будут использоваться британским военно-морским флотом.

«И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена на Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов», — сказал Жовква.

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Впрочем, эксперты сомневаются, что украинские ВМС в их нынешнем состоянии действительно нуждаются в двух новых базах ВМС.

Как считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, на практике новые базы будут использоваться странами НАТО, прежде всего самой Великобританией.

«Создание подобных плацдармов — заявка на долгосрочную стратегию. Великобритания пытается играть роль США в Европе, чтобы стать «жандармом» на восточноевропейском направлении. И постсоветское пространство рассматривается Лондоном как один из регионов, где должно распространиться британское влияние наряду с Ближним Востоком. Главный посыл активно развивающегося сотрудничества с Украиной заключается в том, что Британия является глобальной державой, у которой во всех регионах мира есть свои интересы, а также союзники, важные партнёры и соперники», — пояснила эксперт в комментарии RT.

По её мнению, важную роль в этом процессе играет антироссийская направленность британской внешней политики.

Фрегат «Гетман Сагайдачный» и катера ВМС Украины в Одесской гавани

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«Россия — ещё один глобальный игрок, который воспринимается как естественный конкурент. Поэтому британские власти пытаются ослабить соперника. Украина — удобный плацдарм для этого, поскольку там распространена русофобская идеология. И Лондон хочет использовать Украину как разменную монету, а не как партнёра», — добавила Наталья Ерёмина.

Похожей точки зрения придерживается и вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Новые базы ВМС явно готовятся для размещения кораблей нечерноморских стран НАТО, которые периодически заходят в Чёрное море. Великобритания продолжает вести большую игру на международной арене. И она направлена против интересов России», — пояснил Винокуров в беседе с RT.

Корыстный интерес

О том, что Украина может рассчитывать на получение в рамках сотрудничества с Великобританией катеров, а не кораблей большего тоннажа, стало известно ещё в начале 2020 года. Об этом заявил тогда британский атташе по вопросам обороны на Украине коммодор ВМС Тим Вудс, комментируя возможность заключения между Лондоном и Киевом соглашения в области военного судостроения. Вудс пояснил, что стороны должны уточнить сначала потребности украинского флота.

«И если мы предложим фрегаты, то они очень дороги — и они не вписываются в военно-морскую стратегию Украины. Мы уже тесно общались с представителями ВМСУ о стратегии «москитного флота». Речь идёт о скоростных патрульных катерах и средствах класса «река — море». И именно таким образом мы хотим помочь», — заявил дипломат в интервью украинскому изданию «День».

ПАО «Черноморский судостроительный завод»

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Речь идёт о таких кораблях, которые можно построить на базе украинских предприятий, пояснил он.

Напомним, в составе СССР Украина была одним из крупных центров судостроения, после распада Союза отрасль пришла в упадок. Госпереворот 2014 года только усугубил эту тенденцию. К примеру, в прошлом один из ведущих мировых производителей крупнотоннажной морской техники ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ) обанкротился в 2018 году.

Последним крупным проектом, который был заложен на ЧСЗ, стал корвет «Владимир Великий» (проект 58 200 «Гайдук-21»). Строительство началось в 2011 году, но так и не было завершено из-за нехватки финансирования.

Отчаянный дефицит крупнотоннажных военных кораблей вынудил украинское командование перейти к так называемой тактике «москитного флота». Концепцию выдвинул Игорь Воронченко, занимавший до мая 2020 года пост главнокомандующего ВМС Украины. В рамках этой тактики на первую роль выдвигаются ракетные катера, которые должны атаковать крупные корабли противника целой группой.

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Эта тактика не раз подвергалась критике, однако Киев сохраняет ей приверженность. В рамках «москитной тактики» украинская сторона даже закупает военные катера у западных партнёров. Так, летом 2020 года Госдеп США одобрил поставку Украине партии новых патрульных катеров Mark VI на $600 млн.

До этого украинский флот тоже получал импортные катера, но не новые, а списанные из ВМС США. В качестве безвозмездной помощи Вашингтон передал Киеву в 2018 году два патрульных катера класса Island, оба судна находились в эксплуатации с 1988 года.

В июле 2020-го Украина также подписала контракт с французской компанией ОСЕА на строительство 20 катеров для украинской погранслужбы. Партнёром французских судостроителей стало украинское предприятие «Нибулон», которое должно построить пять патрульных катеров проекта FPB 98 MKI.

По мнению Владимира Винокурова, отчасти наращивание британского сотрудничества с Украиной связано с желанием Лондона не отстать в этом вопросе от партнёров по НАТО.

«Британские власти подражают другим странам альянса, оказывая поддержку Украине в оборонной сфере. Кроме того, власти Великобритании рассчитывают расширить таким образом свой портфель оборонных заказов, расширить ареал военных учений. Также это способ показать значимость Великобритании на мировой арене», — считает эксперт.

В свою очередь, Наталья Ерёмина полагает, что одной из целей Лондона является контроль над судостроительными предприятиями Украины.

«Конечно, Лондон хочет получить те технологии, которые сохранились на Украине, получить доступ к местным ресурсам. Британская активность по отношению к Украине не бескорыстна», — подытожила эксперт.