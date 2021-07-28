«Рассчитывали на более твёрдую поддержку»: как продвигается подготовка к украинскому саммиту «Крымская платформа»

На Украине сообщили, что на саммит «Крымской платформы» от Соединённых Штатов прибудет министр транспорта Питер Буттиджич, которого в Киеве назвали «довольно влиятельной фигурой в кабинете министров США». Ранее временный поверенный в делах Вашингтона на Украине Джордж Кент заявил, что глава Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут участвовать в саммите. По мнению источников RT в украинских политических кругах, такое решение Белого дома говорит о том, что Киев не воспринимается американской стороной как стратегический партнёр. Как отмечают эксперты, США демонстрируют пренебрежительное отношение к Украине и её инициативе.

На саммите «Крымской платформы» США будет представлять американский министр транспорта Питер Буттиджич. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Мустафа Джемилёв.

«Соединённые Штаты направляют (на Украину. — RT) министра транспорта, он очень влиятельная фигура в кабинете министров США, это Пит Буттиджич», — отметил он в беседе с телеканалом «Общественный».

Джемилёв также отметил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита американского лидера Джо Байдена, однако, по его словам, глава Белого дома не приедет.

«Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017—2019 годах. — RT), и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной из-за того, что Трамп пытался использовать в своей предвыборной кампании, поэтому из-за этого, скорее всего, он не приедет. Даже если он очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — рассказал Джемилёв.

Также по теме Для внутреннего пользования: сможет ли Владимир Зеленский вовлечь ЕС в переговоры по принадлежности Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина —...

Комментируя эту информацию, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале обратил внимание на то, что США решили направить на украинский саммит не представителя американской дипломатии «хотя бы в ранге замгоссекретаря, а министра транспорта».

«Не исключаю, что в Белом доме тянули жребий, решая, кого отправить на Украину. И уж тем более не стоило ждать руководство США», — подчеркнул российский политик.

С его точки зрения, Буттиджичу «полезнее было бы» съездить в Крым, чтобы перенять опыт реализации в рекордные сроки крупнейших инфраструктурных проектов после воссоединения полуострова с Россией.

«Как раз это могло бы стать почвой для сотрудничества, а не участие в очередной русофобской конференции, которая априори не может принести действенных результатов», — подчеркнул он, добавив, что «Крымская платформа» — это «изначально мертворождённый формат».

По мнению Слуцкого, Киев не раскрывает списка участников «этого так называемого саммита», поскольку, вероятно, желающих из числа серьёзных политиков и должностных лиц высокого ранга «пока, мягко говоря, немного».

«Российская сторона ранее уже заявила о провокационном характере «Крымской платформы». Крым — территория Российской Федерации по воле крымчан и севастопольцев. Вопрос закрыт! Любые разговоры о «деоккупации» будут восприняты как покушение на суверенитет и территориальную целостность России», — отметил глава международного комитета Госдумы.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине, помощник американского госсекретаря Джордж Кент заявил, что Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не примут участия в саммите «Крымской платформы». Он также сообщил, что Соединённые Штаты представит член кабинета, не уточнив, однако, кто именно возглавит американскую делегацию.

История вопроса

Напомним, создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский. В феврале он подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» Крыма. В рамках этого документа он также поручил правительству заняться организацией первого заседания в рамках саммита. Как пояснил украинский лидер, это «международная площадка для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав крымчан».

«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ — просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернётся в состав Украины», — заявил Зеленский после подписания указа.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Stefanie Loos

Позже, в марте, Зеленский написал в своём Twitter, что Киев «объединяет мир» на базе «Крымской платформы», чтобы «вернуть Украине украинское».

Напомним, Крым вошёл в состав РФ после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

Также по теме «Видимость достижений»: как Украина пытается убедить Запад присоединиться к «Крымской платформе» Словакия готова принять участие в учредительном саммите украинского проекта «Крымская платформа», сообщил глава МИД Украины Дмитрий...

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия украинских властей, направленные на организацию саммита «Крымской платформы».

«Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Мазохисты», — написала она в своём Telegram-канале.

В июле первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что участие в саммите «Крымской платформы» примут «несколько десятков стран», подчеркнув, что конкретный перечень пока не раскрывается.

«Пустая трата времени»

По мнению экспертов, решение Вашингтона отправить на саммит «Крымской платформы» министра транспорта говорит о том, что для администрации Байдена это мероприятие «не является сколько-нибудь значимым».

«Исходя из общепринятых канонов международных отношений, участие в саммите американского министра, который никак не связан с внешнеполитической проблематикой, — это ещё одно подтверждение того, что в списке приоритетов США Киев и его мероприятие находятся далеко не на первом месте, а, скорее, наоборот. Вашингтон демонстрирует пренебрежительное отношение к украинской стороне и её инициативе «Крымской платформы», — отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT.

По его словам, «Киев рассчитывал на более твёрдую поддержку» Вашингтона в этом вопросе.

Флаги США и Украины

РИА Новости

© Николай Лазаренко

«Примечательно, что Украина долгое время анонсировала саммит, сообщалось также, что в нём якобы примут участие мировые лидеры. В итоге даже Соединённые Штаты, которые на словах поддерживают Украину, решили отправить туда обычного чиновника», — сказал Шаповалов.

Источник RT в украинском кабинете министров говорит, что Киеву важно продемонстрировать поддержку западных партнёров, но министр транспорта явно не тот уровень, на который рассчитывало руководство страны.

«Он не занимается внешней политикой и, очевидно, приедет на Украину, чтобы просто поприсутствовать. Это говорит о том, что Украина не воспринимается руководством США как стратегический партнёр», — отметил он.

Источник RT в офисе президента Украины также говорит, что Киев рассчитывал на большую поддержку Соединённых Штатов.

«На политический саммит приезжает министр транспорта. О чём с ним говорить? О развитии метро в Киеве или новых дорогах? Это явно не то, на что рассчитывали власти», — сказал политик.

При этом, как пояснил источник RT в партии «Голос», Вашингтон отстаивает свои интересы и не спешит разрывать все связи с Россией, как бы этого ни хотелось руководству Украины.

«Поэтому Киеву придётся вести диалог с Москвой, чтобы решить какие-то двусторонние вопросы, а «Крымская платформа» не более чем пустая трата времени», — констатировал депутат.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» назвал инициативу проведения саммита «Крымской платформы» «абсолютно провальной идеей».

«Западные партнёры показали, что им эта инициатива неинтересна, а какой смысл собираться: чтобы просто поговорить между собой?» — отметил он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обращает внимание на то, что список стран, которые официально объявили о готовности участвовать в саммите, невелик.

«И это далеко не самые влиятельные государства. Например, Словакия, страны Прибалтики, Польша», — отметил он в беседе с RT.

По мнению Владимира Шаповалова, нетрудно предположить, что никто из значимых персон, включая не только американского президента, но и, например, британских политиков первого уровня, на саммите «Крымской платформы» не появится.

«Даже достаточно близкие Киеву политики стремятся избежать появления на данном мероприятии. Это связано с тем, что украинский вопрос больше не интересен коллективному Западу, он отошёл на периферию и воспринимается, скорее, как обуза в экономическом и политическом отношении», — считает он.

Как резюмировал Оленченко, инициатива Киева организовать саммит «Крымской платформы» «заведомо была ущербной».

«Это лишь сотрясание воздуха. Поскольку все свои вопросы, включая отношения с другими странами и проблемы экономического положения, нынешнее украинское руководство стремится решать с помощью западных стран. Не говоря уже о том, что Киев выставляет на повестку саммита вопрос юрисдикции Крыма как международный, не принимая во внимание то, что крымчане уже давно сделали свой выбор», — заключил Оленченко.