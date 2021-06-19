Захарова прокомментировала планы Украины провести саммит по Крыму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей «мазохистами» в связи с их намерением провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова прокомментировала планы Украины провести саммит по Крыму
  • РИА Новости

По её словам, раньше в Киеве хотели вернуть Крым.

«Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что по её мнению причиной такого поведения является безысходность.

«Мазохисты», — добавила дипломат.

Ранее стало известно, что Киев планирует отменить свободную экономическую зону Крым, созданную в 2014 году. В результате этого на украинцев, проживающих на полуострове, будут распространяться такие же налоговые правила, какие действуют на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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