Захарова прокомментировала планы Украины провести саммит по Крыму
- РИА Новости
По её словам, раньше в Киеве хотели вернуть Крым.
«Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она отметила, что по её мнению причиной такого поведения является безысходность.
«Мазохисты», — добавила дипломат.
Ранее стало известно, что Киев планирует отменить свободную экономическую зону Крым, созданную в 2014 году. В результате этого на украинцев, проживающих на полуострове, будут распространяться такие же налоговые правила, какие действуют на Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.