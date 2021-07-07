В Минобороны Украины сообщили о создании «москитного» флота

Министр обороны Андрей Таран сообщил о создании на Украине «москитного» флота из малых боевых кораблей.

«Прямо сейчас мы создаём так называемый москитный флот... То, что мы пытаемся сделать, — это дать этим «москитам», так сказать, современные боевые возможности. То есть я хотел бы видеть, по крайней мере в следующем году, противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих мелких кораблях», — приводит УНИАН его слова.

Он добавил, что Украина не имеет «настоящего оружия, которое может остановить нападение с моря, вторжение с моря».

Он отметил, что с помощью США и Великобритании Украина намерена получить несколько малых кораблей «москитного» флота не позднее чем в следующем году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область по случаю Дня ВМС страны посетил американский эсминец Ross, который принимает участие в манёврах Sea Breeze.