Зеленский побывал на борту эсминца ВМС США Ross

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область по случаю Дня ВМС страны посетил американский эсминец Ross, который принимает участие в манёврах Sea Breeze.

Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк ознакомил главу государства с оборудованием и вооружением корабля. Зеленский отметил символичность того, что День ВМС Украины и День независимости США празднуются в один день.

«Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнёров, Соединённых Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость», — отметил Зеленский.

Украинский лидер ранее в ходе выступления назвал своим приоритетом построение мощных военно-морских сил страны с современными кораблями и вооружением.