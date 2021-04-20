«Военное присутствие у границ России»: Шойгу заявил о провокационной деятельности США и НАТО в акватории Чёрного моря

США и НАТО ведут провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной». Ранее Вашингтон осудил решение Москвы приостановить движение иностранных военных и государственных кораблей в территориальных водах у Крымского полуострова, несмотря на то что РФ имеет законное право вводить такие ограничения. Аналитики подчёркивают, что НАТО и Киев наращивают военную активность у российских границ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал на попытки военно-политического руководства Украины дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а также на деструктивное поведение Соединённых Штатов и Североатлантического альянса.

«США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря», — заявил Шойгу, выступая на заседании коллегии МО РФ.

Он отметил, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной».

«Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России», — сказал министр.

Ранее США выразили «сильную обеспокоенность» в связи с планами России приостановить проход иностранных военных и государственных кораблей в трёх районах Чёрного моря вблизи Крыма и Керченского пролива. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

«Россия ранее уже принимала агрессивные меры в отношении украинских судов и перекрывала доступ к портам Украины в Азовском море, что сказывалось на её деятельности в сфере международной торговли. Это очередное проявление эскалации в рамках проводимой Москвой кампании по подрыву позиций Украины и дестабилизации её положения», — отмечается в заявлении Прайса.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс

Reuters

По словам Прайса, «происходящее вызывает особенную обеспокоенность в свете достоверных сообщений о наращивании численности российских войск на территории оккупированного Крыма и вблизи границ Украины», а также «других провокационных действий со стороны возглавляемых Россией сил у линии соприкосновения».

При этом в Госдепе «с удовлетворением» отметили «неизменную сдержанность» Украины в реагировании на «провокации» со стороны России и призвали Москву «прекратить препятствовать движению судов в регионе и отказаться от наращивания численности сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму».

Ранее решение Москвы закрыть на полгода часть территориальных вод в Чёрном море для иностранных кораблей раскритиковали в Пентагоне.

«Происходящее — лишь свежая иллюстрация проводимой ею кампании по подрыву позиций Украины и дестабилизации её положения. Мы призываем Россию прекратить препятствовать движению судов в регионе и отказаться от наращивания численности сил вдоль границы Украины», — заявил на брифинге пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

Решение России временно закрыть часть территориальных вод для иностранных военных кораблей в районе Крыма вызвало недовольство и в Киеве. Как заявили в МИД Украины, такие действия являются «очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права», а также нарушают «суверенные права Украины», которая якобы может регулировать судоходство в этих районах Чёрного моря.

Кроме того, МИД Украины назвал решение России «грубым нарушением права на судоходство», гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

«Согласно конвенции, Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявление Госдепа, заявил, что Россия действует согласно международным договорённостям. Дипломат пояснил, что речь не идёт о каких-то ограничениях для торгового судоходства и использования украинских портов на Азовском море.

«Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия», — заявил Рябков.

Сергей Рябков

РИА Новости

Как отмечают эксперты, Киев намеренно искажает реальное положение дел, чтобы взвинтить напряжённость в регионе.

«Власти Украины стараются искажать правду, чтобы нагнетать истерию как среди собственных граждан, так и на Западе», — отметил в беседе с RT член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв.

«Профилактическая мера»

Напомним, ранее управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило о закрытии на полгода некоторых районов акватории Чёрного моря для иностранных государственных кораблей.

Меры будут действовать с 24 апреля до 31 октября. На этот срок приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов.

Решение распространяется на три участка морской акватории: один растянут вдоль крымского побережья (от Севастополя до Гурзуфа), второй находится у берегов Керченского полуострова, а третий расположен на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему не попадают в указанные зоны.

Выход кораблей Черноморского флота в море

РИА Новости

© Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Напомним, согласно российскому Федеральному закону №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», иностранные суда, иностранные военные корабли и другие государственные суда «пользуются правом мирного прохода через территориальное море» в соответствии с российским законодательством и нормами международного права. При этом «в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации, а также в целях проведения учений с оружием любого вида» власти страны могут временно приостанавливать это право в определённых районах территориального моря.

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Ранее, 14 апреля, в Минобороны РФ сообщили о выходе кораблей Черноморского флота в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения. В манёврах также приняли участие более 50 самолётов Южного военного округа России.

Как отметил в комментарии RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, территориальные воды государства подпадают под его юрисдикцию, поэтому своими действиями Россия не нарушает нормы международного права.

«Решение временно заблокировать движение иностранного флота в этих районах является профилактической мерой. Таким образом Россия обезопасила себя от возможных инцидентов. Это необходимо в свете непредсказуемого поведения Киева», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Павел Золотарёв.

«Возмущение Вашингтона этим решением Москвы нелогично. Действия России связаны с политикой Украины, которая пытается использовать противоречия между Москвой и Западом, чтобы удовлетворить свои территориальные претензии силовым путём», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, своим решением Россия демонстрирует решимость сдержать любые враждебные намерения других стран.

«Речь идёт не только о росте активности НАТО, но также о политике Киева. В сложившейся обстановке решение закрыть часть территориальных вод носит сдерживающий характер», — добавил эксперт.

«Главная угроза»

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выступил против политизации темы закрытия части акватории Чёрного моря и спекуляций на ней.

«Россия вправе принимать любые меры и действия в своих территориальных водах для защиты государственных интересов», — приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Он также отметил, что принимаемые Россией меры оправданны в свете постоянного нагнетания обстановки Украиной и НАТО у российских границ.

Ракетный эсминец ВМС США типа Arleigh Burke USS Porter во время многонациональных морских учений Sea Breeze 2020 в Чёрном море, организованных совместно Украиной и США

Reuters

© Ukrainian Defence Ministry

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал НАТО и Киев «успокоиться» по поводу закрытия части черноморской акватории.

«Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории», — пояснил депутат.

Ранее о возросшей военной активности НАТО у российских рубежей сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Идёт перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — заявил глава ведомства на совещании в Североморске 13 апреля.

Шойгу также отметил, что по сравнению с прошлым годом США в два раза усилили интенсивность воздушной и в полтора раза — морской разведки.

В условиях роста активности США и Североатлантического альянса у черноморских границ России Москва вынуждена принимать меры по обеспечению собственной безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая 14 апреля в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

«Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе», — отметил он.

Николай Патрушев

РИА Новости

© Максим Блинов

По мнению экспертов, важная роль в контексте этой активности отводится Украине.

«Поведение Киева сейчас является дестабилизирующим фактором для региона», — считает Павел Золотарёв.

По мнению Андрея Суздальцева, Вашингтон использует притязания Киева к Москве в качестве рычага давления на российскую сторону.

«Украина выступает как инициатор санкций и другой антироссийской активности, взамен США обещают ей поддержку. Формат украино-американских отношений абсолютно идентичен грузино-американским отношениям до 2008 года. В тот период Соединённые Штаты подталкивали Саакашвили к противостоянию с Россией, началу боевых действий, после чего бросили его самостоятельно разбираться со сложившийся ситуацией. Именно политика Украины является сегодня главной угрозой для стабильности региона», — подытожил эксперт.