«Идёт перемещение войск»: Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ

США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Североморске. По его словам, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе. Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, сказал Шойгу. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США, направляя свои военные корабли в Чёрное море, проводят сугубо провокационные мероприятия.

США и Североатлантический альянс перебрасывают войска к границам европейской части России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Идёт перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — сказал Шойгу на совещании в Североморске 13 апреля.

По его словам, всего рядом с территорией РФ «будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации».

Глава Минобороны России также отметил, что по сравнению с прошлым годом США усилили интенсивность воздушной и морской разведки.

«В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что США предпринимают крайне провокационный шаг, направляя свои военные корабли в Чёрное море. Он назвал такие действия попыткой играть на нервах у России.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США предпринимают крайне провокационный шаг, направляя свои военные корабли в Чёрное море. Он назвал такие действия попыткой играть на нервах у России.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — подчеркнул Рябков.

По его словам, манёвры флота Соединённых Штатов за тысячи километров от пунктов базирования — всегда инструменты геополитики.

«США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны всё-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Рябков подчеркнул также, что Вашингтону следует «держаться подальше от Крыма» и от черноморского побережья России.

«Это для их же блага будет», — заявил он.

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что проходы кораблей США в Чёрное море сопровождаются агрессивной риторикой. По его словам, «задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной».

«Ответ очень простой: мы там живём, это наша страна. А вот что делают Соединённые Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остаётся без ответа», — сообщил Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Украинский фактор

Напомним, на прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность в ближайшие несколько недель направить военные корабли в Чёрное море «в знак поддержки Украины на фоне усиления военного присутствия России у восточной границы страны».

По словам представителя американского Минобороны, ВМС США регулярно ведут свою деятельность в Чёрном море, но развёртывание военных кораблей в настоящий момент станет для Москвы «явным сигналом» о том, что Соединённые Штаты внимательно следят за действиями России.

Ранее источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Чёрное море, где они будут находиться с 14—15 апреля до 4—5 мая.

Эти сообщения появились на фоне обвинений Вашингтона в адрес Москвы, в частности, в перемещении российских войск.

«Соединённые Штаты испытывают всё большую обеспокоенность недавним ростом проявлений российской агрессии на Востоке Украины, в том числе перемещением российских войск к украинской границе. Сейчас на российско-украинской границе находится больше российских военных, чем когда-либо за весь период с 2014 года», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 8 апреля во время брифинга.

В Кремле же сообщили, что перемещение российских войск по территории России не представляет угрозы для других стран. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности.

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — подчеркнул Песков в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что оценки Вашингтона нередко бывают субъективными и противоречащими «реальному положению дел».

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире телеканала NBC News, что американская сторона озабочена действиями РФ на границе с Украиной. По его словам, если Россия будет «и дальше вести себя агрессивно и необдуманно», тогда ей «придётся за это заплатить». Как отметил Блинкен, глава Белого дома Джо Байден «ясно дал понять», что Москву «ждут последствия».

На это заявление американского госсекретаря отреагировал Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать интересы русскоязычного населения Донбасса и не считает, что «применима такая терминология «цена», «расплата».

МИД РФ

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

«Мы просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения. Будем защищать их и дальше», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что Байдену «необходимо делать больше», чтобы сдержать Россию и помочь урегулированию этого конфликта. Он пояснил, что Киеву требуется больше вооружений, финансовых средств на ведение боевых действий и поддержки для вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Если они (США. — RT) видят Украину в НАТО, то пусть заявляют об этом прямо и подкрепляют делом, а не словами», — отметил Зеленский.

Как заявила 9 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке». По её словам, обстановка в Донбассе «остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению».

«Причиной тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны. Туда стягиваются войска и техника. Обновляются мобилизационные планы призыва резервистов», — сообщила Захарова.

«Ведёт себя лицемерно»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сообщения о намерениях США отправить в Чёрное море свои корабли в очередной раз доказывают, что американская сторона не готова отказаться от «достаточно грубых политических провокаций».

«Всем известен особый статус Чёрного моря, в его бассейне, как правило, представлены военные суда стран черноморского региона, к которому США не имеют никакого отношения. К тому же ситуация из-за такого шага Вашингтона может обостриться ещё больше, поскольку наблюдается период острой фазы кризиса вокруг Донбасса и постоянного бряцания оружием со стороны Украины», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Шаповалов подчеркнул, что если Россия стремится к нормализации ситуации на юго-востоке Украины, то действия США направлены на то, чтобы «стимулировать военные приготовления украинской власти».

«Меры Соединённых Штатов на самом деле направлены не на поддержку Киева, как об этом заявляют американские высокопоставленные дипломаты, а на то, чтобы подтолкнуть Украину на более ожесточённые военные действия в Донбассе», — полагает аналитик.

Что же касается обвинений Вашингтона и Киева в адрес Москвы относительно перемещений российских войск, то на фоне сообщений о планах отправить в Чёрное море американские корабли и переброске войск НАТО к границам европейской части России «они выглядят крайне неубедительно», считает Шаповалов.

«Российские вооружённые силы находятся на территории РФ, не покидают её пределы. А американские ВС находятся за сотню тысяч километров от американских границ. Вашингтон в очередной раз ведёт себя лицемерно», — сообщил аналитик.

Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов обратил внимание на то, что именно Соединённые Штаты оказывают Киеву материальную и военную поддержку, которую затем украинская сторона использует для обострения ситуации в Донбассе.

«Вашингтон не только выступает в поддержку действий украинских властей, но и поддерживает их финансово, вооружениями. Американская сторона продолжит оказывать такую помощь Украине, возможно, даже начнёт сколачивать проукраинскую коалицию. Однако Белый дом не будет напрямую вмешиваться во внутриукраинский конфликт», — отметил Гарбузов в беседе с RT.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Как добавил Шаповалов, если украинская власть «решится на серьёзную военную операцию в Донбассе, то США как всегда останутся в стороне».

Схожей позиции придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. Как он заявил в комментарии RT, Украина — «не самая актуальная тема в повестке у Байдена».

«Его больше тревожат сейчас внутриполитические процессы в США, а также проблемы, связанные с миграционным кризисом в Соединённых Штатах. Ситуация на Украине скорее отвлекает его внимание от решения более важных проблем, поэтому он реагирует на происходящее в рамках привычной для демократов риторики», — заключил он.