Корабли Черноморского флота провели учения с авиацией ЮВО

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Корабли Черноморского флота провели учения в море с авиацией Южного военного округа. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение флота.
Корабли Черноморского флота провели учения с авиацией ЮВО
  • РИА Новости

«Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения плановые, проведены «в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа».

«Ранее более 50 самолётов ЮВО были перебазированы в Республику Крым в рамках контрольной проверки», — сообщили в ведомстве.

В манёврах задействовали отряд кораблей Черноморского флота. В его составе фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетные катера, малые противолодочные корабли.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.

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