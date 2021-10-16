«Показательная акция»: как Украина намерена укрепить свой флот за счёт британских тральщиков и ракетного оружия

Лондон поставит Киеву ракетное вооружение и два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, две страны также займутся строительством кораблей «меньшего класса» для ВМС Украины. Кроме того, планируется создание двух военно-морских баз — на Азовском и Чёрном морях. Ранее Владимир Зеленский заявлял о планах построить «большой флот» Украины до 2035 года. Впрочем, источники RT в киевских политических кругах и эксперты полагают, что такого рода поддержка вряд ли усилит украинские ВМС. А громкие заявления Киева о помощи со стороны Соединённого Королевства — лишь имиджевый ход, говорят аналитики.

Великобритания поставит Украине ракетное вооружение и два тральщика, сообщил посол республики в Соединённом Королевстве Вадим Пристайко.

«В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля (тральщики. — RT). Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины, — отметил дипломат в интервью телеканалу «Дом». — Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании».

По словам Пристайко, британские тральщики «имеют самое современное вооружение» и соответствуют всем стандартам НАТО.

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Кроме того, как отметил посол, начнётся строительство и судов «меньшего класса» для Киева на Украине и в Великобритании. Как пояснил Пристайко, первый военный корабль создадут на территории Соединённого Королевства, после чего передадут технологии строительства украинским верфям.

Дипломат также сообщил, что Украина получит «ракетное вооружение», что, по его словам, поможет стране значительно усилить свою военно-морскую мощь.

Кроме того, планируется строительство двух военно-морских баз — на Азовском и Чёрном морях, добавил посол.

«Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооружённым силам и нашему флоту», — отметил он.

По словам Пристайко, «есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта».

Украинский дипломат заверил, что соответствующие работы уже начались, но для их оплаты Киев будет использовать кредитные средства.

В новых портах, которые планируется построить по стандартам НАТО, разместятся войска, персонал с семьями, а также будут проходить тренировки, рассказал посол.

Он также подчеркнул, что Киеву нужно многое сделать, чтобы «сбалансировать возможности России и Украины в Чёрном море».

Британский тральщик HMS Blyth

© U.S. Navy

«Мы не собираемся нападать на Россию, наша задача — защитить наше побережье», — добавил Пристайко.

Амбициозные планы

Напомним, 21 июня Киев и Лондон подписали в Одессе меморандум о проекте морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины. По данным украинского Министерства обороны, документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также возведение двух баз украинских ВМС.

В июле украинский президент Владимир Зеленский, выступая в День ВМС Украины в Одесской области, заявил, что в условиях «российской вооружённой агрессии» боеспособные военно-морские силы являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины и важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе.

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«Поэтому одним из моих главных приоритетов на посту президента Украины является построение мощных ВМС, которые оснащены современными кораблями и современным вооружением и готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы нашей национальной безопасности», — сказал тогда политик.

По его словам, чтобы возродить украинские ВМС, в последние годы по стандартам НАТО реформировались органы военного управления флотом. Он также подчеркнул, что Украина вместе с Великобританией и другими странами «активно реализует совместные масштабные проекты» по обновлению украинского корабельного состава и развитию современной военно-морской инфраструктуры.

В августе Зеленский сообщил журналистам, что Киев планирует построить «большой флот» до 2035 года. При этом, по его словам, на Украине сейчас создаётся инфраструктура для реализации этого проекта. Речь идёт о малых подводных лодках, корветах и военных катерах.

Кроме того, украинский лидер сообщил о намерении развивать военно-морские базы. Первый такой объект Киев хочет возвести в Бердянске.

«Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

Как уточнил источник RT в офисе президента Украины, Киев планирует построить две базы ВМС на кредит британцев, который составит больше £1 млрд.

«Помимо Великобритании к этому проекту будут привлекаться и другие западные партнёры. Строительство баз — часть заявленной властями программы по возрождению военно-морских сил Украины. Пока же британцы передадут Украине два морских тральщика — Ramsey и Blyth, — которые прослужили в ВМФ Великобритании по 20 лет и были выведены из эксплуатации в августе», — рассказал он.

«Нет серьёзных сил»

Впрочем, опрошенные RT эксперты и источники в украинских политических кругах сомневаются, что Киеву удастся создать мощный флот с поддержкой такого уровня со стороны Великобритании и других стран.

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, ракетное оружие, британские тральщики и катера, количество которых также хочет нарастить Украина, не могут быть основой для мощного флота.

«Заявления о поддержке Великобритании и других стран — лишь показательная акция Киева. Сейчас у Украины фактически нет серьёзных сил ВМС, а создать их с помощью небольших подержанных кораблей невозможно. Полноценный военно-морской флот — это корабли всех рангов, прежде всего это фрегаты и корветы. Какие-то тральщики и катера — это несерьёзно», — сказал Коновалов в беседе с RT.

При этом, по словам Коновалова, нет никаких оснований думать, что судостроительная отрасль Украины справится даже со строительством таких небольших кораблей.

«Какой смысл в передаче британских технологий, если нет базы для их реализации и необходимых средств на это. Украинский оборонно-промышленный комплекс почти прекратил своё существование, тем более его судостроительная отрасль. Я уже не говорю о создании более мощных судов», — заметил аналитик.

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При этом Коновалов обращает внимание на то, что Киев демонстративно заявляет о серьёзной поддержке своих партнёров, хотя Великобритания и другие страны поставляют Украине лишь небольшие поддержанные корабли, которые вряд ли могут как-либо укрепить флот.

«Когда есть такие союзники, врагов не надо. Соединённое Королевство и другие государства пытаются спихнуть Киеву ненужную технику, причём часто за немалые деньги. Украина платит за то, чтобы трубить на весь мир, что им поставляют современное вооружение. Однако все знают, что это не так, но делают хорошую мину при плохой игре. Им важна имиджевая сторона вопроса, а не техническая. А Лондон и другие западные столицы устраивает то, что они могут передать Киеву ненужное им имущество. Тут все удовлетворены, кроме украинских налогоплательщиков», — пояснил Коновалов.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» отметил, что Украина решила «собрать металлолом» со всего мира, который «гордо будет плавать» в Чёрном море.

«На формирование современного флота у Украины нет денег, поэтому и создаётся видимость «сильной и непобедимой» страны с мощным ВМФ. А то, что украинские корабли могут затонуть при первом шторме, мало кого волнует. Их цель — декорация, а не защита. А западным партнёрам тоже выгодно — есть куда сдать металлолом», — говорит собеседник RT.

Что же касается строительства военно-морских баз на Украине при участии британской компании — так это не что иное, как развёртывание объектов НАТО, полагает Иван Коновалов.

«И законы там действуют не украинские. Такие базы в стратегическом регионе хотел бы иметь Лондон, однако отнюдь не для защиты Украины от мифической угрозы. Речь может идти о мониторинге ситуации в регионе и усилении разведывательной деятельности стран Запада», — сказал аналитик.

Флаг ВМС Украины

AFP

© VIKTOR DRACHEV

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с RT он также подчеркнул, что такой вклад Лондона в развитие украинских ВМС вряд ли поможет Киеву создать мощный флот.

«Великобритания и другие страны НАТО подсовывают Украине ржавое старьё, непригодное для ведения современных боевых действий. И тут также не надо забывать про коррупцию. Закупка оружия за рубежом в случае с Украиной всегда сопровождается непрозрачными схемами. Поэтому никто и не выступает против поставок хлама, потому что будут серьёзные откаты», — говорит аналитик.

С точки зрения источника RT в Министерстве обороны Украины качество создаваемого в стране флота настолько низкое, что о защите морских границ государства говорить не приходится.

«Это устаревшие корабли, никакого преимущества они не дадут, чтобы там ни говорили первые лица государства. Они годятся, чтобы стоять на якоре в порту, но не для реальных боевых действий», — считает он.

По словам Юрия Кнутова, строительство Украиной кораблей по британской технологии также не выглядит перспективным.

«У них не получится сделать что-то приличное. Качество сборки этих кораблей будет таким, что они больше будут стоять на ремонте, чем участвовать в каких-то боевых походах. Украинский ВПК и верфи находятся в ужасающем состоянии, они разбиты. Квалифицированные рабочие давно уехали из страны, а без них сделать современные корабли просто невозможно», — говорит Кнутов.

«Как бы Киев ни старался, его флот будет во много раз слабее Черноморского флота РФ, который всё время развивается и совершенствуется, наращивая количество современных корветов, фрегатов и других кораблей серьёзного класса. Более того, российские суда и подводные лодки способны нести ракеты «Калибр», «Оникс», смогут использовать также «Циркон». И эти силы сводят к нулю эффективность любых недружественных действий по отношению к РФ в черноморском бассейне», — заключил аналитик.