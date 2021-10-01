«Обозначить своё присутствие в Чёрном море»: сможет ли Киев укрепить обороноспособность с помощью американских катеров

Пентагон сообщил о заключении контракта с американской компанией на постройку шести патрульных катеров Mark VI, предназначенных для Украины. По информации пресс-службы Минобороны США, работы по этому договору на сумму более $84 млн предполагается завершить к марту 2025 года. Документом также предусмотрена возможность закладки двух дополнительных плавательных средств. Между тем, по мнению экспертов, американские катера Mark VI никак не повлияют на боеспособность украинской армии и тем более не помогут создать Киеву «мощные ВМС», о чём ранее говорил Владимир Зеленский.

Пентагон сообщил о заключении контракта с американской компанией о постройке шести патрульных катеров Mark VI, предназначенных для Украины.

«Контракт N00024-21-C-2201, заключённый с компанией SAFE Boats International, Бремертон, штат Вашингтон, на проектирование, изготовление, оснащение и реактивацию шести патрульных катеров Mark VI (с возможностью дополнения их числа ещё двумя), а также подготовку экипажа для них, получил модификацию с твёрдой фиксированной ценой объёмом в $84 254 484», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США.

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Отмечается, что катера Mark VI будут направлены Украине в рамках программы наращивания потенциала партнёров (BPC) и программы военного финансирования зарубежных стран (FMF).

«Средства по программе BPC на 2020 финансовый год (с использованием финансирования для обеспечения безопасности Украины) в размере $43 706 883 (52%) и средства по программе FMF (Украина) на 2021 финансовый год в размере $40 547 601 (48%) будут выделены после присуждения контракта», — сообщает Пентагон.

По данным ведомства, работы будут вестись в штате Вашингтон до марта 2025 года. При этом не исключено, что срок могут продлить ещё на 12 месяцев.

Напомним, о том, что Соединённые Штаты одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, в июле прошлого года сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter. По его словам, это повысит способности украинских ВМС и поможет «противостоять угрозам» в Чёрном и Азовском морях. Кулеба также добавил, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности. При этом остальные суда Киев сможет приобрести за счёт средств своего оборонного бюджета.

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності @UA_NAVY, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

В Вашингтоне, в свою очередь, ещё до заявления украинского дипломата отмечали, что эта сделка на сумму $600 млн будет способствовать достижению целей внешней политики и нацбезопасности США «посредством повышения уровня безопасности страны-партнёра, которая действует во имя политической стабильности и экономического развития в Европе». Об этом, в частности, заявляло Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США. По информации американского ведомства, Киев сможет использовать современные скоростные суда малой дальности плавания Mark VI для охраны территориальных вод и противостояния «текущим и будущим угрозам». Кроме того, в агентстве подчёркивали, что сделка «не нарушит сложившегося в регионе баланса военных сил».

В январе текущего года Пентагон сообщил, что Украина получит от Соединённых Штатов два новых патрульных катера Mark VI. Как сообщается на официальном сайте Минобороны США, строительство первой партии кораблей должно быть завершено до декабря 2022 года.

Морские амбиции

Напомним, Пентагон объявил о заключении контракта с американской компанией на постройку шести патрульных катеров Mark VI для Украины на фоне заявлений Киева о намерении сформировать новый военно-морской флот.

Так, в июле, выступая в Одесской области, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приоритете построить «мощные ВМС», которые оснащены «современными кораблями и современным вооружением», а также готовы «адекватно реагировать на вызовы и угрозы» нацбезопасности страны. Для возрождения Военно-морских сил Украины Киев в течение последних лет занимался реформированием органов военного управления флота по стандартам НАТО, заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина вместе с США и другими партнёрами «активно реализует» совместные масштабные проекты по обновлению украинского корабельного состава и «развитию современной военно-морской инфраструктуры».

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

Кроме того, украинский лидер сообщил, что в следующем году американская сторона «начнёт передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI».

Он также напомнил, что в порту Южный на Черноморском побережье уже базируются два катера типа Island. Напомним, эти списанные суда США передали Украине ещё в 2019 году.

Позже, в августе, Зеленский рассказал о планах построить новый ВМФ до 2035 года. Для этих целей, по его словам, Киев создаст соответствующую инфраструктуру: малые подводные лодки, корветы и военные катера. Кроме того, президент подчеркнул, что Украина будет развивать свои ВМС при поддержке Соединённых Штатов. Он также заявил, что украинская сторона наращивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акваториях Чёрного и Азовского морей.

«Серьёзной мощи не добавят»

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, при всех заявленных амбициях Киева и желании создать «мощные ВМС» Украине стоило бы осознать, что патрульные катера Mark VI, обещанные американцами, никак не повлияют на боеспособность украинской армии и тем более не помогут создать сильный флот.

«Несмотря на то что американских патрульных катеров у Украины через некоторое время станет больше, это не отразится на её боеспособности. Ведь Mark VI — это небольшие суда, которые могут выполнять роль береговой охраны в прибрежных водах, но не более того. В серьёзных же боевых столкновениях эти суда бесполезны, они будут тут же уничтожены. И никакой серьёзной мощи силам флота Mark VI не добавят», — сказал аналитик.

Аналогичной позиции придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, патрульные катера Mark VI не являются реальной силой.

«Они нужны будут Киеву, чтобы хотя бы обозначить своё присутствие в Чёрном море», — заявил он в разговоре с RT.

По словам Леонкова, Украина, так часто апеллирующая к поддержке США, изначально рассчитывала на бо́льшую помощь со стороны американцев.

«Киев часто бравирует тем, что Соединённые Штаты якобы будут содействовать восстановлению украинского флота. Но власти страны мечтали о больших кораблях, которые им предоставили бы безвозмездно, а не о нескольких Mark VI. Однако Вашингтон считает, что и этого количества патрульных катеров Украине будет вполне достаточно», — сказал аналитик.

Однако, с точки зрения Леонкова, Киев вряд ли будет публично выражать своё разочарование, скорее всего, он вновь расскажет украинцам, как Вашингтон заботится об обороноспособности их страны.

«Понятное дело, что украинские власти радуются любой подачке со стороны США или же возможности купить хоть какую-то американскую военную технику. Ведь это повод лишний раз напомнить о том, что Соединённые Штаты поддерживают Украину», — отметил эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что все инициативы Зеленского о создании «мощных ВМС» и нового флота Украины при поддержке США обречены на провал.

Как отметил Иван Коновалов, для реализации таких идей у Киева попросту нет необходимых ресурсов.

Украинские военные

© president.gov.ua

«Полноценный военно-морской флот можно создать при наличии судостроительных верфей и достойной программы финансирования. Украинский же военно-промышленный комплекс практически разрушен, а те верфи и судостроительные предприятия, которые были у Украины, сейчас почти не действуют», — пояснил он.

Леонков, в свою очередь, также утверждает, что Украина не сможет создать мощный флот, тем более в противовес России, на что, по его словам, так усиленно намекает Киев.

«Корабли, которыми располагает украинская сторона, не обладают достаточной мощью и находятся в плачевном состоянии. Если киевские власти надеются создать ВМФ, сравнимый по силе с российским, то стоит сразу расставить все точки над i: огневая мощь Черноморского флота и средства поражения РФ, которые защищают акваторию Чёрного моря от возможной агрессии, кратно превышают все возможности украинского флота и целого ряда причерноморских государств вместе взятых», — заключил эксперт.