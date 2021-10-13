«Те же лозунги и призывы»: как Украина и ЕС пытаются назначить РФ стороной конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский назвал Россию стороной конфликта в Донбассе, выступая на брифинге по итогам 23-го саммита Украина — ЕС. Аналогичное утверждение содержится и в опубликованном по итогам переговоров совместном заявлении Киева и Брюсселя. При этом работа Украины в «нормандском формате» названа в документе конструктивной. По словам аналитиков, Евросоюз и Украина с самого начала конфликта в Донбассе пытаются выставить РФ его участником, несмотря на то, что в Минских соглашениях об этом не говорится ни слова. Эксперты отмечают, что такая риторика не нацелена на конструктивный диалог и свидетельствует об отсутствии желания у Киева и Брюсселя урегулировать конфликт на Украине.

В ходе брифинга по итогам 23-го саммита Украина — ЕС Владимир Зеленский назвал Россию стороной конфликта в Донбассе. Мероприятие прошло в Киеве 12 октября, в нём приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«У меня вчера был разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, и одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет... зафиксировано в совместном заявлении», — сказал Зеленский.

Подобное утверждение действительно содержится в совместном заявлении ЕС и Украины, принятом по итогам саммита.

«Мы (ЕС и Украина. — RT) сделали акцент на важности полной реализации мер, согласованных на саммите «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года, и полного выполнения Минских соглашений, а также подчеркнули ответственность России как стороны конфликта», — указано в документе.

Участники саммита Украина — ЕС

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

В заявлении участники саммита также призвали Москву «немедленно прекратить разжигание конфликта посредством предоставления финансовой и военной помощи вооружённым формированиям, которые она поддерживает, и вывести российские войска и боевую технику, находящиеся на восточной границе Украины и на Крымском полуострове».

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены присутствием российских военнослужащих и военной техники в неподконтрольных правительству районах Украины, а также беспрецедентно крупномасштабным наращиванием военного присутствия вблизи границы с Украиной и в незаконно аннексированной украинской Автономной Республике Крым и городе Севастополь», — говорится в заявлении.

При этом работа Украины в рамках «нормандского формата» и Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в документе названа конструктивной.

В ходе брифинга по итогам саммита Зеленский также призвал ЕС ввести новые санкции за проведение выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.

«В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе», — заявил он.

«Внутриукраинский конфликт»

Как отмечают эксперты, заявление Зеленского и представителей ЕС о том, что РФ является стороной конфликта, противоречит фактам. В частности, в Минских соглашениях нет ни слова о том, что Москва участвует в конфликте в Донбассе. А этот документ был одобрен Совбезом ООН и является главным инструментом по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины.

На это неоднократно указывали и в российском руководстве. Так, в апреле 2021-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. Но в любом случае нужно искать точки соприкосновения».

С аналогичным заявлением в сентябре выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Минские соглашения должны выполняться участниками вооружённого противостояния — Киевом, Донецком и Луганском.

Дмитрий Песков

© Пресс-служба Президента РФ

При этом в России, ДНР и ЛНР констатируют, что единственным препятствием на пути реализации Минских соглашений на сегодняшний день является позиция Киева.

В частности, Украина отказывается предоставить Донбассу особый статус и внести соответствующие изменения в Конституцию страны. Эти меры предусмотрены минскими договорённостями.

Кроме того, украинские власти неоднократно заявляли, что Минские соглашения необходимо изменить. В частности, в Киеве хотят поменять последовательность выполнения пунктов о возврате украинским властям контроля над границей и проведении выборов в Донбассе.

В документе говорится, что сначала необходимо провести голосование, а затем решить вопрос с границей, но в Киеве хотят всё сделать наоборот. При этом официальные лица на Украине регулярно делают заявления, свидетельствующие о том, что Киев не намерен выполнять минские договорённости.

Так, в сентябре 2021 года представитель делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) и советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что Украина снялась с «крючка» минских договорённостей. Он назвал это «прорывным достижением».

Как резюмировал Дмитрий Песков 26 сентября, тупик в реализации Минских соглашений «связан исключительно с позицией Украины».

«Украина не хочет выполнять минские договорённости, Украина хочет минские договорённости заменить чем-то ещё, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договорённости, которые в Париже были достигнуты (на саммите в нормандском формате в 2019 году. — RT)», — сказал Песков.

«Дежурные» призывы

По словам аналитиков, призывы Зеленского и содержание совместного заявления Украины и ЕС по итогам саммита можно назвать «дежурными». Подобная риторика преобладает на Украине и в Европе с самого начала конфликта, говорят политологи.

«Заявление, которое сделал Зеленский, является традиционным. Он уже многократно делал подобные призывы. Они с лета 2014 года постоянно заявляют, что именно Россию видят стороной конфликта. Россия с тех пор подчёркивает, что не считает себя таковой. Нет ничего нового», — сказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Военные в зоне конфликта в Донбассе

РИА Новости

Эксперт отмечает, что ЕС фактически перестал искать пути решения конфликта и по инерции поддерживает заявления Киева по этому вопросу.

«В Евросоюзе считают, что раз Киев что-то заявляет, то его надо поддержать. Европейские партнёры уже достаточно разочаровались в самом процессе урегулирования конфликта, поэтому формально пытаются показать свою поддержку Украине, но при этом на деле не ищут конфигурацию, которая смогла бы что-то изменить. Подобные заявления, конечно, не нацелены на конструктивный диалог», — заявил Неменский.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обратил внимание на призыв Зеленского ввести новые санкции против РФ за проведение выборов в Крыму и за участие в них жителей Донбасса. По его словам, подобные выпады можно расценить как вмешательство во внутренние дела другого государства, поскольку Крым является частью РФ, а жители Донбасса с российскими паспортами голосовали дистанционно или выезжали для этого в РФ, что не противоречит закону.

«С точки зрения международного права это вмешательство во внутренние дела России. В случае Крыма речь идёт о суверенной российской территории. Как представитель другого государства, даже если он занимает пост президента, может обращаться к другому государству с такими требованиями?» — сказал аналитик в беседе с RT.

Как полагает Оленченко, вмешательством во внутренние дела РФ можно назвать и призыв вывести российские войска из Крыма и отвести их от границы с Украиной.

«Те, кто с этими призывами выступает, понимают, что это всё пустое. Они понимают, что это вмешательство во внутренние дела России. Ведь российские войска находятся там на своей территории. Тут есть игра и на внутреннюю аудиторию. Зеленский и его партия теряют авторитет и популярность на Украине. Чтобы исправить положение, они пытаются разыгрывать российскую карту. Эта тенденция есть и в ЕС, где некоторые страны и политики также нередко пытаются все свои проблемы свалить на внешнего врага», — заявил аналитик.

Он также отметил, что во внешнеполитической риторике Украины, несмотря на смену президентов, за последние годы не появилось ничего нового. По его словам, это может говорить о том, что официальный Киев находится в тупике.

«Украина повторяет те же старые лозунги и призывы, которые звучали ещё пять лет назад. Это свидетельствует о бесперспективности, беспомощности, некомпетентности нынешнего украинского руководства. И вызывает сожаление, что лидеры ЕС в этом вопросе занимают необъективную позицию, подыгрывая Украине и стоящим за ней американцам. Евросоюз не стремится к налаживанию отношений с РФ, хотя обе стороны в этом заинтересованы», — заключил политолог.