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В Ростовской области рассказали о голосовании жителей ЛНР и ДНР на выборах в Госдуму в регионе

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Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров рассказал о голосовании жителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) на выборах в Госдуму в регионе.
В Ростовской области рассказали о голосовании жителей ЛНР и ДНР на выборах в Госдуму в регионе
  • РИА Новости

«У нас 162 тыс. избирателей были записаны на электронное голосование, там явка составила 93%, и порядка 50 тыс. человек проголосовали на участках на приграничных территориях», — цитирует Интерфакс Бурова.

Он сообщил, что в основном они голосовали на участках в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах, городах Новошахтинске и Донецке.

Ранее крымский сенатор Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT об активной явке на выборы в Госдуму в Крыму.

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