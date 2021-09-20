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Сенатор Ковитиди рассказала об активной явке на выборы в Госдуму в Крыму

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Анастасия Румянцева
Крымский сенатор Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT об активной явке на выборы в Госдуму в Крыму.
Сенатор Ковитиди рассказала об активной явке на выборы в Госдуму в Крыму
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Выборы — это ещё один рубеж для продолжения масштабных преобразований и замыслов по развитию Крыма, развитию всей России. И мы, крымчане, это чётко осознаём, именно поэтому явка на выборы была достаточно активная», — пояснила парламентарий.

Ковитиди подчеркнула, что Крым в очередной раз доказал «неизменность своего выбора».

«Легитимность и прозрачность избирательного процесса в Крыму
подтверждается в том числе заключениями возросшего числа международных экспертов, которые посетили его в эти дни.
Следует отметить высокую степень организации и хорошую техническую оснащённость избирательных участков», — заключила она.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 85% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,76% голосов, КПРФ — 19,61%, ЛДПР — 7,53%. 

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