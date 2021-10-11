Зеленский провёл переговоры с Меркель и Макроном

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном, они обсудили проблему урегулирования в Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четвёрки».
Зеленский провёл переговоры с Меркель и Макроном
  • Reuters

«Лидеры трёх государств обсудили предложения относительно договорённостей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате», — сообщил офис Зеленского.

В конце сентября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась до окончания полномочий Меркель.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате.

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