Зеленский провёл переговоры с Меркель и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном, они обсудили проблему урегулирования в Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четвёрки».

«Лидеры трёх государств обсудили предложения относительно договорённостей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате», — сообщил офис Зеленского.

В конце сентября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась до окончания полномочий Меркель.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате.