Зеленский провёл переговоры с Меркель и Макроном
- Reuters
«Лидеры трёх государств обсудили предложения относительно договорённостей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате», — сообщил офис Зеленского.
В конце сентября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась до окончания полномочий Меркель.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате.