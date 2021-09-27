В Киеве выступили за встречу «нормандской четвёрки» до ухода Меркель с поста канцлера

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Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Киеве выступили за встречу «нормандской четвёрки» до ухода Меркель с поста канцлера
  • Reuters
  • © Charles Platiau/Pool

В эфире ICTV он отметил, что консультации продолжаются.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась до конца каденции госпожи Меркель. Это было бы очень справедливо, потому что она очень много для этого сделала и у нас только два свидетеля из четырёх лидеров, которые помнят и присутствовали во время подписания договорённостей», — цитирует Ермака NV.ua.

По его словам, украинской стороне очень важно, чтобы саммит прошёл в ближайшее время.

Ранее Ермак заявил, что вопросы работы «Северного потока — 2» и сохранения транзита российского газа через территорию Украины должны быть включены в программу встреч в нормандском формате.

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