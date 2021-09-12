«Надуманные требования»: как на Украине выступили за обсуждение «Северного потока — 2» в нормандском формате

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что повестку встреч «нормандской четвёрки» необходимо расширить, включив в неё вопросы, связанные с «Северным потоком — 2». Он также выразил надежду на то, что гарантии сохранения транзита российского газа через украинскую территорию, которые Киеву дали западные партнёры, должны быть закреплены на бумаге. По словам аналитиков, подобная риторика связана с опасением украинских политиков, что страна потеряет привилегированное положение ключевого транзитёра. Эксперты констатируют, что Киев в этом вопросе выбрал неэффективный курс, поскольку Украина пытается выдвигать односторонние требования, вместо того чтобы договариваться с Москвой о взаимовыгодном сотрудничестве.

Вопросы работы «Северного потока — 2» и сохранения транзита российского газа через территорию Украины должны быть включены в программу встреч в нормандском формате, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, выступая на конференции YES Brainstorming в Киеве.

«Мы рассматриваем вопрос «Северного потока» исключительно как вопрос общей безопасности Украины… Я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к нормандскому формату — рассмотрение и этих вопросов», — сказал он.

По его словам, в Киеве также рассчитывают, что полученные от западных партнёров гарантии о сохранении транзита газа должны быть письменно закреплены.

«И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит «час Ч». Но мы всё же ждем, что это ляжет на бумагу», — отметил политик.

Андрей Ермак

© www.president.gov.ua

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил мнение, что Соединённые Штаты могут заблокировать работу газопровода с помощью ограничительных мер: «Если правительство США введёт санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом, «Северный поток — 2» не будет работать».

Ермак также заявил, что Россия уже якобы начала использовать новый газопровод как «оружие» против Украины: «Если имели возможность вчера увидеть цены... в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила $700 за тысячу кубометров, достигнув €57,25 за МВт⋅ч».

10 сентября биржевая цена на газ в Европе преодолела очередную отметку — $710 за тысячу кубов, при этом ещё в июне сентябрьский фьючерс на хабе TTF стоил около $315. Как подчеркнул на днях президент РФ Владимир Путин, такое положение дел связано с политикой предыдущего состава Еврокомиссии, выступившей за рыночное ценообразование.

При этом глава государства отметил, что стоимость российского топлива привязана к цене на нефть, поэтому колебания в рамках долгосрочных контрактов «идут более мягко».

«По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования «Газпром» не продаёт по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по $650, а «Газпром» в ту же Германию продает по $220. Во всяком случае, так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастёт, но это будет мягкая вещь», — пояснил Путин.

Между тем, по мнению аналитиков, слова Ермака о ценах на газ как «оружии» против Украины свидетельствуют о том, что киевский политик либо недостаточно разбирается в этой теме, либо специально передёргивает факты.

«Это заявление рассчитано на внутреннего украинского потребителя, который, как и сам Ермак, ничего не понимает в этих вопросах. В первую очередь цены в Европе повышаются из-за решения о либерализации энергетических рынков, принятого в конце 2000-х годов в ЕС. Также на это оказывает влияние рост производства сжиженного природного газа и, как следствие, рост взаимозависимости европейского и азиатского рынков. Особенно на этот процесс повлиял рост цен в Азиатском регионе», — пояснил в беседе с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Андрей Фролов.

Киев против

На протяжении всего периода строительства «Северного потока — 2» Украина была одним из главных противников проекта. В этом вопросе Киев активно поддерживали власти США, Польши и ряда других стран. Аналитики полагают, что такое активное противодействие объясняется страхом украинских властей потерять после его запуска привилегированное положение важного транзитёра российского газа в Европу, которое Киев занимал в течение долгого времени.

Строительство «Северного потока — 2»

Reuters

© Nord Stream 2/Axel Schmidt

Однако, несмотря ни на что, газопровод всё-таки был достроен, о чём 10 сентября сообщили в «Газпроме» и в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG.

При этом 8 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что «Газпром» рассчитывает начать поставлять газ по первой нитке «Северного потока — 2» уже с октября, а по второй — с декабря.

«Нужна добрая воля»

Эксперты констатируют, что после того, как попытки остановить реализацию проекта провалились, Украина сосредоточилась на том, чтобы сохранить транзит российского голубого топлива через свою территорию.

Так, президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил о важности скорейшего начала трёхсторонних консультаций с Берлином и Вашингтоном по вопросам продолжения транзита голубого топлива через украинскую территорию и «обеспечения европейской энергетической безопасности».

Вопрос сохранения транзита обсуждался и на встрече Зеленского и Меркель в августе. Германская сторона тогда заявила о понимании опасений украинцев. Впоследствии во время визита в Варшаву канцлер ФРГ подтвердила позицию о необходимости сохранения транзита газа через Украину.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

На продолжении транзита через Украину настаивают и американцы. В июле 2021 года Ангела Меркель посетила США, где заключила соглашение с президентом Джо Байденом. По его условиям, в частности, Германия обязалась добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину ещё на десять лет после 2024 года и пообещала принять меры против России, если Москва начнёт использовать энергоресурсы для давления на другие страны.

В Москве такие договорённости раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что соглашение о продлении транзита может быть достигнуто только между Россией и Украиной.

Стоит отметить, что Россия никогда не заявляла о намерениях прекратить транзит газа через Украину после ввода в строй «Северного потока — 2» и завершения действия нынешнего российского-украинского соглашения в 2024 году. В частности, Владимир Путин в июне подчеркнул, что Москва готова продолжать и дальше транспортировать газ через украинскую ГТС.

«В ближайшие десять лет объёмы поставок на Европу могут возрасти еще плюсом на 50 млрд (кубометров. — RT). Вот, пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит, — сказал российский лидер. — Всё можно, и мы готовы к этому и хотим этого, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнёров».

Путин также напомнил, что ранее Украина сама создавала проблемы для сотрудничества с Россией в этой сфере. По его словам, монопольная позиция Киева в качестве страны-транзитёра позволяла ему диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит.

«Никто не обратит внимания»

По словам Андрея Фролова, какие-либо гарантии для Киева в вопросе сохранения транзита газа будет сложно закрепить на бумаге, потому что Запад, по сути, ничего не гарантировал Украине в этом вопросе.

«Данное требование Ермака бессмысленно, потому что декларация, подписанная Германией и США, в которой присутствуют слова о недопустимости использования Россией газа как оружия, не имеет в своём тексте никаких чётких дефиниций и, соответственно, требует внятных и корректных определений. В этом контексте Украина не имеет права ни на что», — пояснил Фролов.

Украинская ГТС

© REUTERS/Gleb Garanich

По словам политологов, Киеву вместо того, чтобы просить помощи у Запада и пытаться навязывать односторонние решения в вопросе транзита, стоило бы вести переговоры об этом с Москвой, чтобы достичь взаимовыгодного решения, ведь РФ в этом вопросе открыта для диалога.

«Воля украинских политиков направлена на то, чтобы сделать из страны законного иждивенца России с помощью соответствующего документа. Но на такой основе сотрудничество невозможно. То, о чём сейчас говорят киевские чиновники, им кажется чрезвычайно разумным, но для всех остальных это просто надуманные и необоснованные требования», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Аналитики также сомневаются в том, что Киеву удастся включить вопрос о «Северном потоке — 2» в повестку «нормандской четвёрки», поскольку эта переговорная площадка создана для урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, переговоры в таком формате на высшем уровне уже несколько лет не проводились из-за того, что Киев систематически не выполняет договорённости, достигнутые в ходе предыдущих встреч, напоминают эксперты.

В целом, политологи сходятся во мнении, что ЕС проект «Северный поток — 2» объективно выгоден, поэтому интересы украинцев и европейцев в этом вопросе явно не совпадают.

«В Европе на происходящее у серьёзных политиков и бизнеса несколько иной взгляд, поэтому на данные заявления Киева никто не обратит внимания. «Северный поток — 2» выгоден Берлину даже больше, чем Москве, потому что он обеспечит энергобезопасность Германии, а также других стран Европы», — резюмировал Фролов.