«Оружейные» опасения: Меркель заявила о возможных новых санкциях из-за «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не должен использоваться как оружие, так как в противном случае ФРГ будет выступать за введение новых санкций. Об этом она сказала после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Сам украинский президент заявил, что Украина считает «Северный поток — 2» «геополитическим оружием», опасным как для Украины, так и для всей Европы. В Совфеде заявление Меркель назвали «дежурной фразой и домашней заготовкой», на которые не стоит обращать внимания.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не должен использоваться как оружие, так как в противном случае ФРГ будет выступать за введение новых санкций. Об этом она сказала после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — цитирует её ТАСС.

Она также заявила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года, и призвала начинать переговоры на эту тему.

«Я уже с российским президентом говорила, что мы должны по возможности быстро продлить соглашение, которое действует до 2024 года», — сказала она.

Меркель также отметила, что Европа к 2050 году хочет достичь климатического нейтралитета, а это означает, что «самое позднее через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве».

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Сам Зеленский во время совместного брифинга с канцлером заявил, что Украина считает «Северный поток — 2» «геополитическим оружием со стороны Кремля», опасным «не только для Украины, а для всей Европы».

«Говорить о «Северном потоке — 2» как об экономике Украина точно не будет. Я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, пока проект не достроен, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они меняются, прыгают вверх, поэтому это вопрос политический и вопрос безопасности», — высказался он.

Окончание строительства газопровода и его использование «приведут к большим рискам, и это будет на руку только РФ», заявил он.

Зеленский также отметил, что не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит российского газа в Европу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с Меркель также заявил, что Киев рассчитывает на противодействие вводу в эксплуатацию проекта со стороны ЕС.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT заявление Меркель, назвал её слова «дежурной фразой и домашней заготовкой», на которые не стоит обращать внимания.

«Меркель говорила об этом, когда встречалась с Байденом... Наш президент очень чётко сказал, что мы готовы к транспортировке газа и через «Северный поток — 2», и через украинский транзит, но для этого надо знать, кто и что хочет покупать», — рассказал сенатор.

Он также напомнил, что в Германии скоро будет избран новый канцлер, и высказал мнение, что Меркель, делая подобные заявления, пытается заручиться поддержкой избирателей для своей партии.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских заметил, что Россия давно поставляет газ и нефть в Европу и никогда не использовала эти поставки в качестве оружия.

«Ещё в глубокие советские времена начались поставки газа в Европу... Не было никаких проблем. Это чисто коммерция, никакой политики в этом нет и не будет — в этом может не сомневаться ни германская, ни украинская сторона», — пояснил депутат.

20 августа в ходе пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель в Москве российский президент Владимир Путин рассказал, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению. Он обратил внимание, что маршрут газопровода на 2 тыс. км короче альтернативного маршрута через территорию Украины, а стоимость транспортировки топлива через него гораздо ниже, чем через украинскую территорию.

Вместе с тем он отметил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объёме. А для этого мы должны получить ответ, в том числе от наших европейских партнёров, сколько же они у нас готовы закупать», — пояснил он.

Вместе с тем 22 августа российское судно «Фортуна», задействованное в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», покинуло исключительную экономическую зону Дании, где велась укладка труб. Отмечается, что судно направляется в Померанскую бухту. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии, «Фортуна» продолжит укладку «Северного потока — 2» в немецких водах.

Напомним, «Северный поток — 2» — газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море и исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Против его строительства выступают несколько европейских государств, Украина, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия не раз заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, в котором заинтересована прежде всего Европа.