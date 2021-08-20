«Нечестная конкурентная борьба»: США объявили о новых санкциях по «Северному потоку — 2»

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий принимать дополнительные меры в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введёт санкции против двух физических лиц и двух судов из России в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». В Госдуме подчеркнули, что проект будет завершён, несмотря на американские рестрикции.

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как отмечает ТАСС, Байден также проинформировал об этом решении лидеров конгресса в соответствующем письме.

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024 от 15 апреля 2021 года из-за необычайной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, создаваемой определённой пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», — заявил Байден.

В документе, в частности, говорится, что находящееся на территории Соединённых Штатов имущество лиц, связанных с некоторыми энергетическими проектами России, должно быть заблокировано. Соответствующее решение сможет принять госсекретарь по согласованию с министром финансов. Инициатива, по словам Байдена, якобы призвана обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введёт санкции против двух физических лиц и двух судов из России в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». По словам Блинкена, Госдепартамент представил конгрессу доклад в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA), в котором были перечислены одно судно и два гражданина РФ.

«Против лиц, указанных в докладе, будут введены санкции в соответствии с PEESA. Кроме того, судно, указанное в докладе, а также ещё одно российское судно, участвующее в проекте, будут определены в качестве заблокированной собственности одного из перечисленных лиц», — приводит его слова ТАСС.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT высказал мнение, что Джо Байден, подписав данный указ, пытался отвлечь внимание мирового сообщества от проблем, которые возникли у самих американцев в Афганистане.

«Россия как работала, проектировала свои энергообъекты, так и будет это делать. Эти санкции американцев на нас действовать не будут. Это стандартный американский приём, который давно уже не работает в отношении России так, как они на это рассчитывали. Мы спокойно обходим эти санкции и продолжаем своё поступательное развитие», — подчеркнул он.

То, что США объявили войну «Северному потоку — 2», уже давно не новость, как и их попытки «укусить» российский энергетический проект, напомнил в разговоре с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«К сожалению, помешать санкционной истерии мы не можем, здравомыслие давно покинуло головы американских политиков, когда речь заходит о России. Но, как говорится, несмотря на все козни Вашингтона, «Северный поток — 2» есть и будет достроен. Мы не станем отступать от выгодных энергетических проектов только из-за того, что так хочется американским президентам», — отметил он.

Бальбек обратил внимание, что США ведут нечестную конкурентную борьбу и запугивают Евросоюз, однако российские гарантии в области энергетики остаются надёжнее американских обещаний.

Как сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, строительство «Северного потока — 2» близится к завершению.

«15 км осталось по морю, всё», — отметил российский лидер.

Как подчеркнул президент, заявления о том, что «Северный поток — 2» является политическим проектом, — «заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».

«Он на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит, и это современная, экологически чистая система. Это не пустые слова», — заметил Путин.

Ранее в российской госкорпорации «Газпром» подтвердили, что ожидают запуска «Северного потока — 2» до конца 2021 года. В текущем году по нему может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, сообщили в компании.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с преподавательским составом и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта также сообщил, что строительство трубопровода практически завершено.

В конце июля компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта, отметила, что газопровод готов на 99%, а трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке.

Напомним, «Северный поток — 2» — строящийся газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Против его строительства выступают несколько европейских государств, которые утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия не раз заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, в котором заинтересована прежде всего Европа.

Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний, однако российская сторона отмечала, что проект будет завершён независимо от рестрикций.