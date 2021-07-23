«Готовят почву, чтобы выставить счёт»: как Украина пытается повлиять на позицию США и Германии по «Северному потоку — 2»

Вашингтон в борьбе против «Северного потока — 2» проиграл сам себе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение между Соединёнными Штатами и Германией. Дипломат отметила, что для США это поражение особенно тяжело, так как они на протяжении долгого времени вели с проектом жёсткую борьбу, которая завершилась ничем. На Украине тем временем заявили, что у Киева много вопросов к соглашению США и Германии по газопроводу, подчеркнув, что в плане запуска СП-2 рано ставить точку и это ещё «не конец истории». По мнению экспертов, реальных инструментов давления у украинских властей нет, а громкие заявления — лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Соединённые Штаты проиграли сами себе в борьбе против «Северного потока — 2». Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, давая оценку соглашению между США и Германией.

«Проект состоялся. И вот сейчас мы видим... Знаете, есть такое прекрасное стихотворение: «Зима недаром злится, / Прошла её пора — / Весна во двор стучится / И гонит со двора» (автор — Фёдор Тютчев. — RT). Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта», — сказала дипломат.

По её мнению, Вашингтону тяжело смириться с поражением, так как он сделал слишком большую ставку на недопущение строительства «Северного потока — 2», а в результате запуск газопровода всё же состоится.

«Я понимаю, что, возможно, они чувствуют себя проигравшими, потерпевшими. Но если даже это так, то проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Между тем в Госдепартаменте США позицию по «Северному потоку — 2» назвали компромиссным шагом для сохранения отношений с ФРГ и предотвращения «самого худшего сценария».

«Без отказа от санкций мы бы столкнулись... с испорченными отношениями с Германией, потенциальной нехваткой или отсутствием средств для защиты наших партнёров, в том числе Украины и Польши, а также других стран НАТО и ЕС, находящихся на переднем крае, и самым худшим сценарием развития событий по всем направлениям», — заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс на брифинге для журналистов.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

Reuters

© Nicholas Kamm

Напомним, что в конце июля США и Германия объявили о сделке по «Северному потоку — 2». В Вашингтоне признают, что санкции не остановят реализацию проекта. Берлин, в свою очередь, обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года. При этом в США оставили за собой право принимать меры, если Россия будет использовать вопрос энергетики в качестве «геополитического оружия» в Европе и совершать «агрессивные действия» в отношении Украины.

В России подобные заявления неоднократно отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «Россия всегда была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности Европейского континента».

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения со стороны Запада «недобросовестной конкуренцией».

«Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций», — сказал Антонов.

Вместе с тем в «Газпроме» заявили о готовности продолжить транспортировку газа через Украину, если это будет экономически целесообразно и техническое состояние украинской газотранспортной системы позволит это осуществить.

Попыток давления не оставят

Эксперты считают, что нынешняя позиция Вашингтона в вопросе реализации российско-европейского энергетического проекта связана с тем, что администрация президента Джо Байдена пытается консолидировать Запад против России и Китая. Между тем без поддержки Германии эти усилия тщетны, отмечают они.

«Без Германии это сделать практически невозможно. Администрация Белого дома не собирается ухудшать отношения с ФРГ, поэтому не будет предпринимать попыток давить на неё в вопросе окончания строительства «Северного потока — 2». Байден понимает, что в Германии это является вопросом политической субъектности», — рассказал RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, отказ от «Северного потока — 2» нанёс бы Германии больший ущерб, чем все американские санкции, вместе взятые.

«Отказ от российского газа будет означать, что Германия должна покупать американский СПГ по баснословным ценам либо получать углеводороды с Ближнего Востока, которые контролируются союзниками США. В сложившейся ситуации «Северный поток — 2» — единственный способ для Берлина увеличить свою политическую субъектность», — пояснил Блохин.

Однако, подчеркнул эксперт, подобная независимость Германии Вашингтону не нужна. Поэтому, как предположил аналитик, американская внешняя политика теперь сконцентрируется на том, чтобы «Северный поток — 2» не был задействован на полную мощность.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. По его мнению, подписание соглашения между Вашингтоном и Берлином «не значит, что эта история увенчалась для нас успехом». Скорее всего, уже в процессе работы «Северного потока — 2» США будут предпринимать попытки сбить эффективность этого проекта и вводить какие-то дополнительные санкции, но уже в ходе его функционирования.

«Возможно, под давлением Вашингтона Брюссель или Берлин поставят перед Россией условие не загружать «Северный поток — 2» на всю полноту его мощностей, чтобы сохранить транзит через Украину и дать таким образом Киеву заработать. Эта пропорция поставок газа через «Северный поток — 2» и Украину станет основным предметом дискуссий в ближайшей перспективе», — рассказал в беседе с RT Павел Фельдман.

Оценивая отношение США к санкциям, Мария Захарова отметила, что Вашингтону для ввода ограничений уже давно не нужны поводы.

«На сегодняшний момент им даже предлоги не нужны… Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них», — сказала дипломат.

Повод для претензий

Несмотря на все заверения западных партнёров об их приверженности поддержке Украины, в Киеве всё равно остались недовольны соглашением, подписанным между США и ФРГ. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева много вопросов по поводу имплементации принятого документа.

«Немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока — 2». И это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно чёткие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности», — заявил Кулеба на брифинге.

Далее глава внешнеполитического ведомства Украины перешёл на футбольную терминологию, добавив, что в Киеве не считают соглашение ФРГ и США «концом истории».

«Вчера игра с основного времени просто была переведена в овертайм, но у нас ещё есть два тайма, а если нужно, то и серия послематчевых пенальти, для того чтобы защитить максимально интересы Украины. Поэтому не нужно расценивать немецко-американское заявление как конец истории», — заявил Кулеба.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ввиду предстоящего запуска «Северного потока — 2» потребовала от ЕС гарантий сохранения транзита газа.

«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта», — приводит её слова РИА Новости.

ГТС Украины

© REUTERS/Gleb Garanich

Стефанишина также заявила, что в Киеве ждут компенсаций из-за достройки СП-2. Соответствующий запрос более полугода назад был направлен в Еврокомиссию, добавила она.

«К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», — заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины.

Претензии Ольги Стефанишиной оценил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, назвав их «позицией нахлебника».

«Типичная позиция нахлебника, который сам ни на что не способен, зато требует денег, кредитов и гарантий, которые, вообще-то, ему никто не обязан давать», — написал он в своём Telegram.

«Выбить хоть какие-то деньги»

По мнению экспертов, заявления представителей Киева выглядят странно, учитывая, что Госдеп рассказал о проведённых консультациях с украинской стороной. В частности, на брифинге об этом говорил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

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«Что касается украинцев, мы с ними провели более десятка консультаций. Могу сказать, что они хорошо осведомлены о содержании данного пакета договорённостей. Задолго до этого понедельника они предоставили необходимые сведения для принятия решений относительно его содержания. Такие встречи проводились часто и на протяжении многих недель», — рассказал Прайс журналистам.

В связи с этим аналитики считают, что украинские заявления «являются попыткой сделать хорошую мину при плохой игре и желанием выбить из партнёров хоть какие-то деньги».

«Власти Киева теперь готовят почву, чтобы выставить счёт США или Германии, которые, в свою очередь, не намерены просто так вкладывать средства в украинский бюджет», — пояснил Константин Блохин.

Однако, отметил, в свою очередь, Павел Фельдман, реальных инструментов давления на Запад у украинских властей нет.

«На сегодняшний момент у самой Украины никаких инструментов для давления на «Северный поток — 2» не существует, разве что умолять европейских партнёров, которые в последнее время достаточно глухи в отношении просьб, поступающих из Киева», — резюмировал аналитик.