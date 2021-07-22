Антонов: России бесполезно угрожать

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о публикации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности.

«Попытки представить нас в качестве ... страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес — беспочвенны и бесполезны», — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в Вашингтоне на Facebook.

Он пояснил, что принять практику нелегитимных односторонних санкций российская сторона не может.

«Мандат на это имеется только у СБ ООН», — заключил посол.

Ранее стало известно, что в совместном заявлении ФРГи США о «Северном потоке — 2» сообщается, помимо прочего, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ, в свою очередь, «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции, для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.