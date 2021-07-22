ФРГ будет добиваться продления договора о транзите газа через Украину

В совместном заявлении Германии и Соединённых Штатов о поддержке Украины, обеспечении европейской энергобезопасности и достижении климатических целей сообщается, что Германия обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

«США и Германия согласились, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года», — приводит ТАСС текст документа.

В нём поясняется, что ФРГ обязуется использовать все доступные рычаги влияния, чтобы содействовать продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией и назначить для этого специального представителя.

Кроме того, в документе указывается, что «переговоры должны начаться не позднее 1 сентября».

Отмечается, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ, в свою очередь, «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции, для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал договорённости Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2».

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным транзит российского газа через Украину, а также реализацию «Северного потока — 2».