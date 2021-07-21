В ФРГ заявили, что Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину

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Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с президентом России Владимиром Путиным транзит российского газа через Украину, а также реализацию «Северного потока — 2».
В ФРГ заявили, что Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину
  • Reuters

Об этом сообщила журналистам представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток — 2», — отметила она.

Также Путин и Меркель обсудили двусторонние вопросы, добавила Деммер. Её слова приводит ТАСС.

Как ранее рассказали в МИД России, у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. При этом в «Нафтогазе» Украины подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

Владимир Путин отмечал, что Москва готова загружать украинскую ГТС и в будущем, после завершения срока действия контракта на транзит, в случае достижения договорённости с Киевом.

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