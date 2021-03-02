На Украине заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»

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Украина подготовилась к запуску трубопровода «Северный поток — 2», рассказал в интервью изданию «Украинская неделя» глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счёт полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене»,— сказал Коболев.

По его словам, запуск «Северного потока — 2» грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей «компонента безопасности». 

Ранее Коболев назвал остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни или смерти.

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