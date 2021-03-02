На Украине заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
«Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счёт полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене»,— сказал Коболев.
По его словам, запуск «Северного потока — 2» грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей «компонента безопасности».
Ранее Коболев назвал остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни или смерти.