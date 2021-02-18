Коболев назвал остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни или смерти

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о проекте «Северный поток — 2».

«Позволю себе не согласиться с господином Путиным. «Северный поток — 2» — это прежде всего инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл», — написал Коболев в Facebook.

По его словам, «остановить «Северный поток — 2» — это без преувеличения вопрос жизни или смерти» для граждан Украины.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».

«Почему так всё крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их (Запада. — RT) геополитический проект на Украине», — сказал российский лидер.

Он отметил, что «всё достаточно примитивно».

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на американские санкции.

17 февраля стало известно, что конгрессмены США направили запрос в адрес американского госсекретаря Энтони Блинкена с просьбой предоставить информацию о дополнительных санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».