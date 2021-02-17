Конгрессмены запросили у Госдепа данные о санкциях по «Северному потоку — 2»

Конгрессмены США направили запрос в адрес американского госсекретаря Энтони Блинкена с просьбой предоставить информацию о дополнительных санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Мы пишем вам, чтобы запросить информацию о планах администрации Байдена по реализации санкций в отношении «Северного потока — 2», которые требуются в соответствии с поправками к «Закону о защите энергетической безопасности Европы» (PEESA. — RT), — приводит ТАСС текст документа.

Подписи под документом поставили республиканцы Майкл Маккол и Адам Кинзингер, а также демократы Марси Каптур и Рубен Гальего.

Кроме того, они планируют получить информацию о ситуации со строительством самого газопровода.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция США в отношении «Северного потока — 2» не изменилась, американская сторона считает газопровод плохой сделкой.