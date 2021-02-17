Конгрессмены запросили у Госдепа данные о санкциях по «Северному потоку — 2»
- Reuters
«Мы пишем вам, чтобы запросить информацию о планах администрации Байдена по реализации санкций в отношении «Северного потока — 2», которые требуются в соответствии с поправками к «Закону о защите энергетической безопасности Европы» (PEESA. — RT), — приводит ТАСС текст документа.
Подписи под документом поставили республиканцы Майкл Маккол и Адам Кинзингер, а также демократы Марси Каптур и Рубен Гальего.
Кроме того, они планируют получить информацию о ситуации со строительством самого газопровода.
Ранее в Белом доме заявили, что позиция США в отношении «Северного потока — 2» не изменилась, американская сторона считает газопровод плохой сделкой.