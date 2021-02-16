В Белом доме заявили о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»

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Позиция США в отношении проекта «Северный поток — 2» не изменилась, в Белом доме считают газопровод плохой сделкой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме заявили о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Как отметила Псаки, позиция США по «Северному потоку — 2» была «ясной и остаётся неизменной».

«Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идёт в разрез с собственными провозглашёнными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — цитирует РИА Новости представителя Белого дома.

Таким образом она ответила на вопрос, не рассматривает ли Вашингтон возможность исключения санкций.

По её словам, США продолжают следить за реализацией проекта.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США начали переговоры с ФРГ по «Северному потоку — 2», в том числе по вопросу «угроз санкций» против компаний, участвующих в строительстве. 

Как отмечало издание, администрация США пересматривает свою политику в отношении проекта.

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