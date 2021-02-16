WSJ: США и Германия начали переговоры по «Северному потоку — 2»

Администрация американского лидера Джо Байдена начала переговоры с Германией по ситуации с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание, ссылаясь на немецкого чиновника, сообщает, что на переговорах, в частности, обсуждаются «угрозы санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».

Как отмечает газета, администрация США пересматривает свою политику в отношении проекта.

Накануне издание Handelsblatt писало, что ФРГ и США пока не начинали прямых переговоров по проекту, отмечая, что они начнутся, когда будут утверждены важные посты в министерствах США.

В начале февраля СМИ также сообщали, что США выразили готовность начать диалог по поводу проекта газопровода.