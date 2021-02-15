Handelsblatt: США и ФРГ пока не вели прямые переговоры по «Северному потоку — 2»

Представители властей Германии и США пока не начинали прямых переговоров по ситуации с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, подобные переговоры начнутся, когда будут заняты и утверждены важные посты в министерствах США.

Издание, ссылаясь на Министерство экономики ФРГ, сообщает, что диалог начнётся, «когда будут названы и утверждены компетентными институтами США контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики Петера Альтмайера» в новой администрации США.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявлял, что намерен обсудить с коллегами из США ситуацию с «Северным потоком — 2».

В начале февраля Handelsblatt сообщала, что США выразили готовность начать диалог по проекту газопровода.