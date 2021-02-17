Путин прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».
Путин прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • Reuters

«Почему так всё крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их (Запада. — RT) геополитический проект на Украине», — сказал российский лидер.

Он отметил, что «всё достаточно примитивно».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на американские санкции.

15 февраля появилась информация, что судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, которая ранее была приостановлена из-за непогоды.

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