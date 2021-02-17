В МИД России уверены в завершении строительства «Северного потока — 2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на американские санкции.

«Убеждён, что «Северный поток — 2» будет достроен и здесь нам не помешают никакие американские санкции», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что в Москве уже «сбились со счёту», оценивая количество санкционных мер в отношении России со стороны США.

«К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», — уточнил замглавы ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция США в отношении проекта «Северный поток — 2» не изменилась, в Белом доме считают газопровод плохой сделкой.